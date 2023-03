Sfuma la rottamazione delle cartelle 

Il Comune di Tortolì avrebbe voluto aderire alla rottamazione di una parte delle cartelle esattoriali. Lo aveva annunciato il sindaco Massimo Cannas prima che venisse sfiduciato e l’ha ribadito nel suo primo intervento pubblico dopo la destituzione. La mancanza del bilancio di previsione non ha autorizzato l’ente ad abbracciare la tregua fiscale nei tempi prescritti. La partita non può essere neppure gestita dal commissario straordinario, Francesco Cicero, atteso in Comune nei prossimi giorni per inaugurare il corso amministrativo temporaneo, perché il Comune avrebbe dovuto deliberare entro il 31 gennaio. La norma nazionale concedeva una rottamazione per tutti i carichi fino ai 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Occasione sfumata

Di una prima parte di violazioni tributarie sarebbero stati cancellati gli interessi e le sanzioni, mentre per il codice della strada soltanto gli interessi. In linea di massima, in base a uno studio sommario elaborato dall’ufficio finanziario, la rottamazione delle cartelle a Tortolì sarebbe stata di alcune decine di migliaia di euro. In particolare, i debiti di importo residuo fino 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, eredità dei singoli carichi affidati dal Comune agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, sarebbero stati annullati automaticamente nelle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Tuttavia per il contribuente, avendo il Comune perso il treno dello stralcio dei “mini ruoli”, non tutto è perduto. Resta il diritto del debitore di aderire alla rottamazione quater, cosa che non è automatica come nello stralcio: occorre presentare un’istanza entro il 30 aprile 2023.

Debiti extralarge

La caduta dell’amministrazione comunale ha interrotto il percorso. Le dimissioni dei nove consiglieri sono state protocollate il 24 gennaio scorso, una settimana prima della scadenza per l’adesione allo stralcio automatico delle cartelle. Secondo un recente report degli 007 in forza all’ente di via Garibaldi il recupero del sommerso può portare nelle casse comunali 4 milioni di euro che gli ispettori della riscossione confidano di poter recuperare entro quest’anno con un piano adeguato. Dall’analisi tributaria risulta che i contribuenti abbiano tralasciato soprattutto il versamento dell’Imu per un importo di 3,6 milioni di euro, il 90 per cento rispetto alla somma complessiva sommersa. Un milione e 700 mila euro è stato invece accantonato nel Fondo dei crediti di dubbia esigibilità, lo scompartimento listato a nero delle casse pubbliche.