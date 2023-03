Sfuma il sogno della DinamoLab 

Sassari. Non bastano 30 minuti scintillanti e una grandiosa rimonta finale: Santo Stefano supera la Dinamo Lab 68-63 e conquista la Coppa Italia di basket in carrozzina. La squadra sassarese ha avuto anche 7 punti di vantaggio prima dell'intervallo, ma non è riuscita a tenere il distacco e una volta ottenuto il pareggio (40-40) il formidabile Giaretti ha impresso da solo il break decisivo di 8-0 nei primi minuti dell'ultimo quarto. Il giocatore ospite con 37 punti è stato l'Mvp della finale. Per Sassari punti a testa per Berdun e Op den Orth. Positive anche le prestazioni del play Poggenwish (10 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e del capitano Spanu con 7 punti. ( g.m. )

