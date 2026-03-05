Sfuma il Campo largo: il M5S va con Milia e rinuncia al simbolo 

Nessun Campo Largo quartese. Sfuma il tentativo del Pd di costruire un’alternativa alla coalizione civica guidata dal sindaco uscente Graziano Milia, di fatto sostenuto da forze politiche che correranno senza simbolo. Compresi i 5Stelle che hanno definito la linea da seguire per le Amministrative in primavera: «Sosterremo Milia senza il simbolo del movimento». Stessa linea ufficializzata dal Polo civico di Tonio Pani Romina Angius e dall’Alleanza verdi e sinistra.

Riunione M5S

La base cittadina dei 5Stelle si è riunita ieri. Un vertice convocato nel pomeriggio e finito a tarda sera, con in testa il referente territoriale dei pentastellati Alessandro Virdis. La votazione è prevista oggi, ma e’ ormai certo che si seguirà quella che è l’indicazione data dai vertici regionali del movimento: sostenere la candidatura di Milia con una veste civica.

Polo civico

Anche il Polo civico di Tonio Pani e Romina Angius sosterrà Milia. Una vicinanza politica che era nell’aria da tempo, nonostante la posizione del gruppo consiliare in minoranza: «Rappresentiamo una forza civica, sia a livello locale con il Polo civico, sia regionale con Uniti per Todde», spiega Pani. «La scelta di una coalizione civica, rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto che ha già dimostrato la sua forza e la sua efficacia con Milia alla guida. In questo percorso intendiamo dare il nostro contributo con responsabilità e spirito di servizio, mettendo al centro il bene e lo sviluppo della comunità quartese».

Le scelte

Nella coalizione civica a sostegno della candidatura del sindaco uscente ci sarà anche l’Alleanza verdi e sinistra, posizione ribadita nel tavolo provinciale di alcuni giorni fa: «Sosteniamo Graziano Milia con una lista civica», conferma Thomas Castangia a nome dei segretari provinciali di Europa Verde, Marco Meloni, e Sinistra italiana, Andrea Melis. Nella lista confluirà anche Ajò Quartu di Stefano Secci. Anche il Psi conferma l’appoggio politico a Milia: «È necessario garantire continuità politica ed amministrativa al buon governo della città e rafforzarlo per quanto possibile», le parole del segretario provinciale Gabriele Marini, condivise dalla segretaria cittadina Marcella Marini. Stessa posizione anticipata dal coordinamento cittadino dei Progressisti pochi giorni fa: «Ribadiamo la ferma volontà di sostenere il sindaco Graziano Milia e la coalizione civica, senza presentare il nostro simbolo di partito».

Le posizioni

Pd e Sinistra Futura restano gli unici a frenare in solitudine sulla rinuncia al simbolo. I Dem quartesi lo hanno puntualizzato pochi giorni fa: «Il Pd ribadisce la necessità di un progetto che sappia coniugare l’unità della coalizione con le identità politiche dei singoli partiti, che con la loro storia, i loro simboli e le loro regole democratiche costituiscono elementi di garanzia di trasparenza e serietà nei confronti degli elettori». Scenario in continua evoluzione anche nel centrodestra, dove manca ancora la leadership della coalizione. La scelta è fra 4 nomi, forse 5: Lucio Torru proposto da FdI agli alleati come candidato sindaco, Guido Sarritzu dall’Udc, Mauro Contini sponsorizzato dai Riformatori, Roberto Farci da Sardegna Forte. In corsa anche Roberto Matta con il suo movimento Turismo e progresso.

RIPRODUZIONE RISERVATA