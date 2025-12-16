Sfugge allo stalker, salvata dalla Polizia 

Due anni fa aveva già avuto il cartellino giallo. Un ammonimento del questore per atti persecutori verso la ex fidanzata. Adesso si sono aperte direttamente le porte del carcere di Massama: un oristanese 50enne è stato arrestato dalla Squadra mobile in flagranza differita sulla base del vecchio provvedimento e grazie ai messaggi minacciosi inviati alla nuova compagna. È l’ennesimo che si registra in città e fa tenere alto l’allarme sul fronte della violenza di genere: dall’inizio dell’anno solo la Polizia di Stato ha eseguito 45 misure cautelari, gli ammonimenti del questore sono stati 60.

La storia

Il 50enne, già noto alle forze dell’ordine e con una misura cautelare in atto per maltrattamenti nei confronti dei genitori, da tempo perseguitava anche la nuova compagna. Appostamenti sotto casa e pedinamenti per controllarla, oltre a numerose minacce e messaggi dal tono violento. Nei giorni scorsi la donna, in lacrime e terrorizzata, è corsa in strada per cercare di sfuggire al compagno che la inseguiva. E nella fuga si è imbattuta in una pattuglia della Stradale di Laconi: gli agenti si sono subito fermati, è stato chiesto anche l’intervento del 118 e poi della Volante. Nel frattempo l’uomo è riuscito a dileguarsi mentre la donna, molto scossa per l’accaduto, ha deciso di non denunciarlo. In Questura però gli uomini della seconda sezione della Mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno sentito a lungo la vittima e raccolto elementi utili alle indagini. Immediate le ricerche dell’uomo andate avanti per tutta la notte fino a quando gli agenti sono riusciti a rintracciarlo in una struttura ricettiva cittadina.

La misura cautelare

In assenza della denuncia della vittima, per far scattare l’arresto è stato determinante il precedente ammonimento del questore che ha consentito agli agenti della Mobile di procedere d’ufficio per il reato di atti persecutori. Fondamentali inoltre tutti i numerosi messaggi minatori che l’uomo aveva inviato alla compagna e che hanno portato all’arresto in flagranza differita (nell’arco delle 48 ore dalla segnalazione).

Questa vicenda conferma che l’ammonimento è una misura importante (un anno fa ne sono stati emessi 70, in ben 68 casi non ci sono state più segnalazioni) e che è sempre decisivo segnalare episodi violenti.

