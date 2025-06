Sfugge al papà e cade in acqua, è gravissimo  

Brescia. Sono disperate le condizioni di un bambino di quattro anni caduto in piscina senza che nessuno se ne accorgesse. È accaduto in un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia, dove il bambino era con i genitori. Secondo la prima ricostruzione il piccolo è sfuggito al controllo del padre che poi, quando ha visto il corpicino del figlio galleggiare esanime in acqua, si è precipitato a recuperarlo. Quanto sia rimasto in piscina non è al momento ancora chiaro, ma i medici intervenuti si sono immediatamente accorti della gravità del caso e hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica dove ieri sera era tra la vita e la morte.

Testimoni

In queste ore i carabinieri sentiranno i bagnini del parco acquatico, gestito da una società privata, e i genitori del bambino, in stato di choc per quanto accaduto. Il secondo rapporto dell’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione dice che ogni anno in Italia muoiono circa 330 persone per annegamento. La metà dei bagnanti che persona la vita in piscina non ha ancora compiuto 12 anni: si tratta di circa 41 decessi ogni anno che riguardano bambini o ragazzi adolescenti, con i maschi che rappresentano ben l’81% di tutte le mortalità per annegamento in età pediatrica. I casi aumentano con l’aumentare dell'età, anche se non in maniera lineare (la fascia di età 1-4 anni presenta più casi di quella 5-9 anni), fino agli adolescenti.

«Attrazione fatale»

Una delle cause più comuni di annegamento infantile è la mancata o inadeguata supervisione da parte degli adulti. «L’acqua - spiega Vincenzo Ferrara, che ha curato il rapporto - anche quando è una pozza o uno stagno, esercita un’attrazione fatale su qualsiasi bambino. Per Andrea Piccioli, direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, «instaurare un corretto rapporto con l’acqua è fondamentale per la crescita dei nostri bambini, e con alcune attenzioni si possono ridurre i rischi».

RIPRODUZIONE RISERVATA