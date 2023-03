Sfugge al controllo e va in carcere 

Si allontana dal Palazzo di giustizia per andare da solo in carcere a Bancali. Protagonista della vicenda è Antonio Tedde, convocato ieri in Tribunale per la discussione del processo che lo vede imputato per lesioni, maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. Arrivato dalla comunità S’Aspru di Siligo, dove è ospite da qualche giorno in affidamento terapeutico, l’uomo ha lasciato a un certo punto il primo piano dello stabile sfuggendo ai carabinieri che lo avevano accompagnato. Si ipotizza sia salito sull’autobus alla fermata di via Tavolara per raggiungere la casa circondariale dove si trovava fino alla settimana scorsa. A motivare lo strano viaggio di Tedde sarebbe stata la necessità di prendere soldi per la figlia. Sono stati poi gli stessi uomini dell’Arma a recuperarlo e a riportarlo nel giro di poco in Tribunale alla presenza del collegio formato dal presidente Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci.

L’udienza

Il pubblico ministero Ermanno Cattaneo ha ripercorso le prove e i diversi episodi di violenza contestati all’imputato nel periodo 2015-2019, chiedendo infine una condanna a sette anni e due mesi. Anche la legale di parte civile Laura Secchi si è soffermata sui presunti atti vessatori di Tedde, fatti di botte, minacce e atti sessuali contro la volontà della vittima, formulando la richiesta di 15mila euro di risarcimento per la sua assistita. Per Gianluigi Poddighe, difensore dell’uomo, sarebbero invece diverse le incongruenze nella testimonianza della parte offesa, a partire dall’assenza di riscontri sulle violenze. In particolare i dolori alla schiena lamentati dalla donna sarebbero stati cronici, secondo Poddighe, e non causati dalle presunte percosse dell’accusato. Il giudice Mura ha rinviato per le controrepliche, e forse per la sentenza, a maggio.

