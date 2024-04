Sfugge al compagno violento, vittima un’agente 

«Guardate che mamma che avete, non vale nulla come donna e come madre», due bambine, la più grande dieci anni, ascoltano atterrite e piangono. È il padre, secondo il pm Alessandro Bosco, a urlare le frasi alle piccole. Lo stesso uomo accusato di avere vessato, angariato, picchiato la compagna dal 2016 al 2022, in un centro del Nuorese e poi a Olbia. Ieri la vittima, una donna di 40 anni, ha racconto l’episodio degli insulti davanti alle figlie e tutta la sua storia ai giudici del Tribunale di Tempio. Una vicenda di abusi conclusa a Olbia con un provvedimento speciale, la donna ha spiegato: «Indosso una divisa e lo Stato mi ha protetto, sono stata trasferita il più lontano possibile dal mio ex». La presunta vittima, una rappresentante delle forze dell’ordine, ha raccontato di un coltello puntato alla gola, del lancio di oggetti e delle telefonate del compagno ai colleghi per denigrarla. Nel 2021, in lockdown per il Covid, la donna, aggredita di notte in casa, fugge disperata e viene inseguita da una Gazzella dell’Arma. Ha violato il “coprifuoco” ma dice tutto ai militari e così entra nel protocollo Codice Rosso. Il pm Bosco ha ottenuto che venissero ascoltati in aula degli audio. drammatici, che la donna aveva nel telefonino. La vittima è parte civile, assistita dall’avvocata Immacolata Natale, il presunto stalker è difeso dal penalista Gian Marco Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA