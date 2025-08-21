Sfugge ai genitori e annega in piscina 

Ragusa. Un bimbo di due anni è sfuggito per qualche minuto al controllo dei familiari ed è annegato nella piscina di una villa, nella frazione turistica di Caucana, nel Comune di Santa Croce Camerina. La tragedia è avvenuta intorno a mezzogiorno, quando il piccolo Raffaele si è diretto verso la veranda dove era stata montata una grande piscina fuori terra, si è arrampicato sui gradini ed è caduto in acqua. Quando i familiari si sono accorti della sua assenza, hanno cominciato a cercarlo in casa, perché mai avrebbero pensato che il piccolo potesse scalare i gradini e cadere in acqua. Ma poco dopo si sono accorti che il corpicino era sul fondo della piscina. Lo hanno tirato fuori e hanno tentato di rianimarlo, ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. Non è servito neanche l’immediato intervento dell’ambulanza del 118, che non aveva un medico a bordo, perché la postazione di Santa Croce Camerina non dispone di questo servizio.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier, che sulla base della relazione del medico legale deciderà se disporre l’autopsia. Nell’ora in cui è avvenuta la tragedia, la madre del bambino non era nella villa ed è arrivata quando il figlioletto era già morto. La famiglia è originaria di Comiso e da decenni gestisce un oleificio tra i più noti della zona. Il padre del bimbo lavora nell’oleificio il cui titolare è il nonno del piccolo, proprietario della villa di Caucana.

«Rispetto e silenzio»

Come ogni anno la famiglia trascorreva le vacanze nella località turistica, molto frequentata d’estate, a circa quattro chilometri da Punta Secca, la località resa celebre dalla serie televisiva del Commissario Montalbano, e poco distante da Marina di Ragusa. «La tragedia colpisce tutta la nostra comunità. La scomparsa di un bambino di due anni impone rispetto e silenzio - dice la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha deciso di annullare gli eventi in programma per ieri sera, tra i quali il Carnevale estivo - Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo, originari di Comiso, inviando a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di affetto. Questi eventi ci lasciano ammutoliti».

