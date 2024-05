Sfruttavano i migranti, in 5 patteggiano 

Vari richiedenti asilo ospiti del Centro di accoglienza di Monastir erano stati arruolati lo scorso anno come braccianti in cantine e aziende agricole del Cagliaritano, nel Sulcis e nel Medio Campidano, pagati cinque euro l’ora per la vendemmia o la raccolta dei carciofi. Un’attività di caporalato e sfruttamento dei migranti che avrebbe consentito a cinque pakistani, finiti poi in carcere al termine dell’inchiesta della Procura, di incassare circa 14 euro l’ora per ciascun lavoratore. Ieri mattina, i cinque imputati hanno patteggiato davanti al giudice Roberto Cau una pena compresa tra un anno e 8 mesi e un anno e 11 mesi di reclusione. Nei prossimi giorni, invece, si chiuderà l’inchiesta per lo sfruttamento dei lavoratori che vede indagati alcuni altri cittadini pakistani e anche alcuni italiani e i referenti di alcune cantine e aziende agricole dove hanno lavorato i braccianti.

Il patteggiamento

Si è dunque chiusa ieri mattina la prima parte del procedimento nato indagini degli investigatori della seconda sezione contrasto alla criminalità diffusa della Squadra Mobile di Cagliari. La Procura contestava a Wasim Abbas (37 anni), Adeeb Hassan (43), Muhammad Arslan (32), tutti e tre domiciliati a Donori, Hassan Umair (29, Settimo San Pietro) e Muhammad Tayyab (26, Monastir) di aver messo in piedi un’organizzazione strutturata per assumere manodopera da destinare ad aziende del settore agricolo, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. I loro difensori, gli avvocati Corrado Podda, Miriam Monni e Alessandro Falconi, hanno concordato le pene con il pm Giangiacomo Pilia e l’accordo è stato sottoscritto ieri dal giudice Cau.

L’inchiesta

Nell’indagine sono state coinvolte anche varie aziende, con titolari o dipendenti, per aver utilizzato i lavoratori attraverso la società gestita dagli imputati: tra queste la cantina Mesa (vigne tra Giba e Masainas), Giancarlo Vacca (Masainas), Pier Giorgio Floris (Masainas), Andrea Lugas (Tuili), Irena Liberi (Santa Margherita di Pula), Mario Pala (Serdiana), Marco Lampis (Villasor), Pier Andrea Marras (Cagliari), Carlo Pisu (della cantina Deiana di Settimo San Pietro), Sandro Murgia (cantina di Dolianova), Marco Farci (Maracalagonis) e Sandro Dessì (di Perdaxius).

L’inchiesta è ormai alle fasi finali. La posizione di alcuni degli imputati italiani, vari dei quali difesi dall’avvocato Massimo Delogu, sarebbe al vaglio del pubblico ministero Giangiacomo Pilia: non si esclude che, per alcuni, possa arrivare a breve l’archiviazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA