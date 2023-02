«Sfruttare le sale operatorie inutilizzate» 

«La mobilità sanitaria della Sardegna ha segnato un calo di circa il 10 per cento nel 2021 ed è la più bassa delle Regioni del Meridione. È palese che non è la mancata specializzazione degli ospedali né la libera programmazione delle attività da parte dei primari a causare la migrazione sanitaria, bensì la scarsità dell’offerta con i piccoli ospedali che hanno ridotto di molto le attività». Sulle vicende che riguardano la sanità in Sardegna interviene l'ex assessore regionale Mario Nieddu, ora responsabile del dipartimento della Sanità della Lega.

Nieddu condivide «quanto affermato da Franco Meloni su L’Unione Sarda di sabato 4 febbraio. Difficile invece condividere l’analisi e le conseguenti soluzioni individuate dall’assessore della Sanità. Per la carenza di personale i piccoli ospedali come Bosa, Tempio, Ghilarza, Sorgono, Isili, Muravera, Iglesias hanno quasi azzerato le attività. Si verifica una scarsa disponibilità di strutture operatorie nei centri maggiori in cui i chirurghi sono costretti a disputarsi gli slot delle sale operatorie, mentre ne abbiamo altre, nuove e inutilizzate, negli ospedali periferici in cui si potrebbe operare garantendo un’ottima assistenza se solo si utilizzasse il modello delle équipe itineranti». L’ex assessore alla Sanità conclude: «Così si rispetterebbero i parametri di qualità in base al numero di interventi, associato non alla struttura ma all’operatore. Se l'assessore, come pare voglia fare col Cup Oncologico, volesse dare seguito a questo e ad altri progetti che ha ricevuto in eredità dalla gestione precedente, troverà tutta la collaborazione di cui ha bisogno».

