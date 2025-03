Sfruttamento sessuale di minorenni: revocato l’arresto 

Annullata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Cagliari nei confronti di un quarantunenne di Domusnovas, arrestato nell’ambito di una maxi operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Catania. Il Tribunale del Riesame di Cagliari, presieduto dal giudice Giorgio Cannas, ha accolto la richiesta dei difensori dell’indagato, gli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, revocando del tutto la misura cautelare che era stata disposta subito dopo la perquisizione domiciliare a casa del 42enne. I giudici non hanno ancora motivato le ragioni della clamorosa decisione, ma il sospetto è che il nocciolo della questione possa ruotare attorno all’utilizzabilità del materiale probatorio raccolto dagli investigatori siciliani.

L’’indagine, deflagrata la settimana scorsa con 115 perquisizioni in 54 citta italiane, si era concentrata sullo scambio di file e video tra utenti del web. Alla fine erano state arrestate nelle varie regioni 34 persone con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. La rete sarebbe stata diffusa in tutto il Paese, dalla Lombardia all’Abruzzo, dalla Campania alla Calabria, dalla Sicilia alla Sardegna. Nel computer del 42enne gli investigatori avrebbero trovato numerosi filmati, ma subito dopo l’ordine di custodia in carcere del Gip i difensori hanno fatto ricorso al Tribunale della Libertà che ha annullato l’ordinanza cautelare.

