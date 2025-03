Sfruttamento di stranieri nei cantieri del fotovoltaico Cinque indagati a Tempio 

In tutto erano 43 persone, tutti lavoratori stranieri dei cantieri galluresi del fotovoltaico, stipate in un appartamento, nel centro abitato di Calangianus, sino a quando l’ordinanza del sindaco, Fabio Albieri, non ha ordinato lo sgombero dell’edificio. È partita così, alla fine di agosto dell’anno scorso, l’attività dei carabinieri (Compagnia di Tempio e Tutela del Lavoro) che nelle settimane scorse ha portato all’apertura di un fascicolo per “interposizione illecita da pseudo appalto” e presunta “somministrazione fraudolenta dei lavoratori”. Detto in parole più semplici e chiare, la Procura di Tempio ipotizza presunte anomalie che riguardano le condizioni di lavoro e i contratti di assunzione, tramite agenzie specializzate, di personale utilizzato nei cantieri dei parchi fotovoltaici. Dopo lo sgombero ordinato dal sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, sono partite le indagini che hanno portato l’Arma in diversi cantieri del fotovoltaico del territorio di Tempio. La stessa tematica era segnalata alla Procura gallurese, con esposti dettagliati, dal Coordinanento anti speculazione eolica e fotovoltaica.

Sospettati

I militari hanno scoperto che una trentina di lavoratori (thailandesi e filippini), venivano impiegati in violazione delle norme di sicurezza e legati a un contratto che aggirava le leggi sugli appalti. Secondo la Procura gallurese venivano omessi gli adempimenti necessari alla tracciabilità degli ingressi in Italia del lavoratori, insomma è difficile stabilire come, chi e quando ha lavorato in alcuni siti. I militari sono entrati nei cantieri alle pendici del Limbara e dopo diversi sopralluoghi hanno denunciato tre imprenditori stranieri, rappresentanti legali di altrettante società estere, che operano nel settore delle installazione di pannelli fotovoltaici. Indagati anche un libero professionista e un altro imprenditore, per presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sono state applicate sanzioni per quasi 300mila euro. Le indagini, coordinate dal procuratore Gregorio Capasso, sono in corso su ogni aspetto della vicenda.

La casa per gli operai

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha sollevato il caso con una ordinanza che è agli atti dell’inchiesta. Il primo cittadino, dopo avere appreso la notizia della presenza di un numero spropositato di persone dentro un edificio, ha chiesto una verifica alla Polizia locale e all’Ufficio tecnico del Comune. Dagli accertamenti è emerso che erano stati ricavati almeno 25 posti in spazi angusti e inidonei, con un bagno senza prese d’aria. Anche il Coordinamento anti speculazione eolica aveva denunciato lo sfruttamento dei lavoratori di alcuni cantieri fotovoltaici del territorio di Tempio. Il sindaco Fabio Albieri spiega: «Dal punto di vista umano sono rimasto molto colpito, abbiamo parlato con queste persone arrivate qui dall’altra parte del mondo. Vivevano in condizioni inaccettabili, per questo ho ordinato lo sgombero». Le indagini riguardano anche la società polacca che aveva preso in locazione l’edificio sgomberato a Calangianus e il proprietario dell’immobile.

