Sfregio eolico sul Montiferru avanti tutta 

Le cicatrici sono profonde, segnate dai quei rami di carbone che ancora si ergono come braccia protese al cielo in un verde indomito che lentamente riconquista i suoi spazi. Qui, tra la Planargia e il Montiferru, la storia è scandita da un crocevia temporale indelebile: “avanti” e “dopo” il grande incendio, quello del 24 e 25 luglio del 2021. Lingue di fuoco alte come palazzi, furia da lancia fiamme, uno tsunami di devastazione capace di trasformare in un deserto nero tredicimila ettari di boschi, ulivi e polmoni verdi sconfinati.

Resilienza

Se rivolgi lo sguardo su quei paesaggi, tre anni dopo il disastro, capisci subito la forza resiliente della natura, capace di rigermogliare anche dove ogni speranza sembrava sopita per l’eternità. I colori cupi di quel cataclisma di fuoco sembrano riassorbiti dall’incedere cromatico di un verde che ha la forza genetica di questi paesaggi. Se lecci e lentischi, come al solito, fanno tutto da soli, ancora una volta potrebbe essere la mano nefasta dell’uomo a distruggere tutto, stravolgendo per sempre quei luoghi plasmati milioni di anni fa da l vulcano ormai spento del Monte Urtiga, cinque metri sopra i mille metri di quota, da Sindia a Suni, da Macomer a Scano di Montiferro, da Cuglieri a Narbolia. Terra millenaria, come quell’insieme nuragico che triangola ogni crinale di queste terre, con monumenti ciclopici eretti da ingegneri della preistoria.

Minaccia

Ora a minacciare per sempre questo enclave di storia e natura è una società da quattro soldi, diecimila euro versati, con una residenza fiscale in un Comune, Celano, in provincia dell’Aquila, lontano mille miglia da queste terre. Eppure le pretese di questi signori, di cui ci siamo occupati già qualche anno fa, sono diventate sempre più concrete. Quel progetto che, per dimensioni e imponenza, sembrava una boutade , ora assume il peso di una minaccia vera e propria, capace di devastare senza appello una delle aree più illibate dell’Isola.

Il progetto più devastante

Sono i numeri a renderlo il più invasivo di quelli mai presentati nel suolo terrestre della Sardegna: ben 336 megawatt, ovvero la bellezza di ben 56 pale eoliche, tutte alte 206 metri, per una potenzialità energetica stratosferica. Sono loro stessi, i progettisti e soci, a dichiarare la sproporzione del progetto con il contesto territoriale. Scrivono impunemente: «l’impianto ha un impatto positivo sull’Ambiente in quanto prevede una produzione utile per il fabbisogno di energia annua di oltre 300.000 famiglie (costituite da 4 persone con consumo medio)». Il livello di magnificenza che si auto-attribuiscono è tale che pensano e dichiarano l’intento di trasformare la terra dei Nuraghi in un campo eolico per produrre energia per un milione e duecentomila abitanti. Insomma, in un colpo solo pianificano l’assedio del Montiferru e della Planargia, riconosciuta come terra nuragica per eccellenza e caratterizzata da borghi antichi.

Da cestinare, ma...

A cambiare il passo di quel progetto, che qualsiasi persona di buon senso avrebbe cestinato senza colpo ferire, visto lo sfregio che genera a paesaggio e archeologia, è ancora una volta il Ministero dell’Ambiente. Un dicastero guidato da quel Pichetto Fratin che di «aree idonee» o «non idonee» se ne frega alla grande, calpestando ogni valore costituzionale che esuli da pale eoliche e pannelli fotovoltaici, in Sardegna soprattutto.

Moratoria bufala

La decisione del Ministero di riaprire i termini per le pubbliche osservazioni ha un solo significato: è falso che la moratoria approvata il 5 luglio scorso dal Consiglio Regionale costituisca anche un seppur minimo blocco delle procedure autorizzative. I vertici del dicastero hanno talmente ignorato quella “sottospecie” di moratoria che hanno fissato, senza colpo ferire, per l’undici ottobre prossimo la scadenza per la presentazione delle osservazioni, sancendo un diktat evidente sui progetti: avanti tutta. In meno di dieci giorni Regione, Comuni, Agenzie Ambientali e strutture pubbliche e private, cittadini e associazioni potranno presentare osservazioni-opposizioni che provino a contrastare questa calata abruzzese in terra sarda. Il Ministero sino ad oggi ha considerato le osservazioni pubbliche alla pari di carta straccia, confermando la reiterata tesi secondo la quale sui Beni Culturali, Beni ambientali e paesaggistici prevalgono sia le pale eoliche che i pannelli fotovoltaici.

Roma, avanti tutta

L’ulteriore conferma della volontà dei Palazzi di Roma di andare avanti su un progetto come quello della società «Vcc Scano Sindia srl», che per dimensioni e sfregio al territorio andava fermato a prescindere da qualsiasi altra valutazione, certifica il fatto che la Sardegna è totalmente indifesa: la legge-moratoria è risultata inutile e inconsistente, lo stesso accadrà con la definizione delle aree idonee. Al Ministero e nei Tribunali oramai si applica come un bulldozer la nefasta norma del Decreto Draghi secondo la quale non esiste alcuna differenza tra «aree idonee» e «non idonee», calpestando paesaggi e nuraghi. Pale eoliche da 206 metri da conficcare davanti a veri e propri monumenti come il Nuraghe Santa Barbara, un vero e proprio cimelio dell’antica storia del Popolo sardo.

Devastano Nuraghe Losa

I signori venuti dall’Abruzzo, anziché piantumare di pale gli Appennini, hanno ben visto, grazie anche ad addentellati importanti nel cuore di Milano, di puntare direttamente su Nuraghi e paesi del Marghine- Planargia, senza risparmiarne alcuno. Se si fa la verifica della simulazione proposta dalla stessa società ci si rende conto che lo stesso orizzonte del Nuraghe Losa, ad Abbasanta, verrebbe compromesso dalla vista di quelle pale ciclopiche che intendono piazzare in gran numero. Svetterebbero sul proscenio della grande Basilica di Santa Maria della Neve di Cuglieri, entrerebbero dentro la visuale del “paese museo a cielo aperto” di Tinnura, del Parco archeologico di Suni “Nuraghe Nuraddeo”. Non ci sarebbe un solo paese della zona escluso da quel devastante “paesaggio industriale” che questi signori vorrebbero realizzare in terra di Nuraghi, paesi-museo e foreste. Ultimo dettaglio: a questo nefasto progetto se ne devono aggiungere almeno altri dieci per complessivi 900 megawatt, ovvero oltre 150 grattacieli da 70 piani. Ci sono tutti, dai petrolieri del vento alle banche d’affari. Tutti a far vento e soldi sul Montiferru.

