Sfregio eolico, con i social la protesta varca il mare: «Giù le mani dall’Isola» 

La protesta contro le pale ora solca le onde infinite dei social. Si sa che i sardi sono molto attivi, in materia. Ma l’aspetto più curioso è che, a commentare lo scempio eolico e fotovoltaico in atto, non sono solo residenti nell’Isola, ma anche utenti senza un legame diretto con la Sardegna, magari residenti come minimo oltre Tirreno. «È solo amore per una terra fantastica», scrive in un commento Antonella. Segno che la mobilitazione non ha confini e spinge a trovare nuove soluzioni sul fronte delle energie alternative. Da facebook a Instagram, passando per Tik Tok, non mancano parole e opere contro possibili omissioni e pericoli incombenti.

I reel

«Avete idea di che cosa sia la Sardegna? Vi basti sapere che vanta un primato mondiale, ovvero della più alta densità di monumenti archeologici al mondo», fa notare Matteo Gracis, sessantamila follower su Tik Tok, che sul social si definisce giornalista indipendente e pensatore libero. Il suo reel è intitolato: “Sardegna sotto attacco, fermiamo lo scempio eolico”. Ancora più atroce, qualche giorno fa, la fotografia di un emigrato, nome di battaglia #ziodavidece che, percorrendo la Carlo Felice da Macomer a Sassari, constata l’invasione delle pale eoliche: «Prima se ne vedevano una o due ogni tanto, ora... Forza Sardegna: prima foreste, ora pale eoliche, scherziamo?». Sara Lac, dal canto suo, preferisce non parlare e pubblicare un reel dove inquadra il suo passaggio tra le pale della Pedemontana. Non stiamo parlando di chissà quali numeri o contatti, ma la sensibilità verso il tema dell’attacco energetico è assai sentito anche da chi non vive il quotidiano dell’Isola.

Appelli

Ha per ora 148 mila contatti su Instagram il video del duo comico iBarbari: «Io voglio andare in Sardegna da turista e non da investitore di pale eoliche», dice in uno sketch uno dei due attori, interprete del turista, all’agente di viaggio immaginario. Ottenendo di tutta risposta: «Se lei mi dà retta, aiuterà la Sardegna a far crescere il bene che la sta rendendo famosa in tutto il mondo: le pale eoliche». E visto che di personaggi social stiamo parlando, il rapper Inoki prende posizione contro la speculazione energetica: «Lasciate in pace la Sardegna», osserva nel suo video. «In una terra bellissima, piena di storia e di cultura, sta succedendo un disastro: le multinazionali del vento vogliono mettere ovunque pale eoliche. Diciamo no a questa porcheria». Gente comune e qualche vip: non sembrano avere interessi nel constatare uno sfregio che non tutti, nell’Isola, sembrano vedere.

La mobilitazione

«Una meravigliosa terra in pericolo», dice il content creator Andrea Nuzzo: «Se siete in vacanza in Sardegna sappiate che la meravigliosa terra sotto i vostri piedi potrebbe essere in pericolo per un vero e proprio piano di speculazione sulle rinnovabili di cui pochi parlano a livello nazionale». Chiude Giuseppe Di Biasi, che posta un video con le colline della Sardegna piene di pale eoliche, invitando i sardi a firmare la legge di Pratobello. Anche lontano dall’Isola la mobilitazione non dispiace.

Italia Nostra

Intanto Italia Nostra ha presentato alla Commissione Europea una denuncia contro il Governo italiano, sostenendo che Roma ha violato numerose direttive, regolamenti e la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea «a difesa del territorio, del mare e del paesaggio della Sardegna». Ecco la sintesi delle argomentazioni: «Il Governo infatti, nell'applicazione delle direttive sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a non aver tenuto conto delle politiche relative alla partecipazione delle persone interessate dai progetti e in particolare della popolazione locale, favorisce la speculazione energetica ritardando strumentalmente la pianificazione territoriale e incentivando l'installazione dei grossi impianti di produzione a discapito delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori», sostiene Italia Nostra. «La stessa normativa sull'individuazione delle aree idonee non rispetta le previsioni dalle direttive europee che prevedono in via prioritaria l'installazione nelle superfici artificiali ed edificate, nelle infrastrutture di trasporto, nei parcheggi, nei siti di smaltimento dei rifiuti e in quelli industriali». In conclusione è scritto: «La normativa italiana disattende ripetutamente l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue che prevede il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio».

