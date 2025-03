Nuovo sfregio alla scultura di Gio’ Pomodoro: l’ultima opera che l’artista di fama mondiale realizzò prima della sua morte, in omaggio alla piazza principale di Carbonia, è finita ancora una volta nel mirino dei vandali che hanno agito incuranti del fatto che le telecamere potrebbero presto rivelare la loro identità. Da alcuni giorni il fondale della fontana, il basamento e parte della scultura sono state impregnate di polvere rossa, pare ossido di zinco. Inoltre nel basamento qualcuno ha lasciato anche la sua firma con un pennarello nero, ed è stato anche impregnato con del silicone. «Inizialmente pensavamo che il colore rossastro dell’acqua della fontana e di quella che ha impregnato la scultura fosse dovuta alla pioggia mista a sabbia dal deserto – spiega l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – ma quando gli operai della Somica si sono precipitati per pulire, hanno appurato che non si trattava di sabbia». Del resto l’immensa piazza bianca e le altre fontane nel del centro non presentavano lo stesso problema, come hanno notato i tanti cittadini arrivati nel weekend per il rally del Sulcis: «Appena mi sono avvicinato ho notato l'insolita colorazione dell'acqua – racconta Sergio Carozza, cittadino che ha voluto documentare l’accaduto anche sui social – Tanto rosso anche in due punti dove si deposita l'acqua in due incavi della scultura, a occhio sembra ossido gettato proprio per creare danni alla struttura. Mi auguro che con le telecamere si possa risalire ai responsabili». Gli operai stanno facendo il possibile per ripulire ma si teme che gli aloni dell’ossido possano rimanere. «Facciamo un appello ai cittadini – aggiunge l’assessore – cercheremo di risalire ai responsabili,ma tutti dobbiamo vigilare al rispetto dei beni della comunità». (f. m.)

