Sfregio alla piazza intitolata a Ramelli 

Uno striscione lasciato ai piedi del cartello che indica il nome del piazzale intitolato alla memoria di Sergio Ramelli: la scritta dimostra come non tutti a Capoterra siano stati d’accordo sull’intitolare lo spazio davanti all’istituto “Atzeni” al giovane assassinato a Milano nel 1975.

Volevano scrivere “Via i fascisti”, ma alla fine ne è venuto fuori un messaggio sgrammaticato che, a pochi giorni dall’intitolazione al piazzale del giovane militante di destra, ucciso da un gruppo vicino ad Avanguardia operaia, riaccende comunque il dibattito politico sulla decisione del Comune. Il sindaco Garau non sembra dare troppo peso all’accaduto: «Credo che chi ha scritto quel messaggio dovrebbe tornare a scuola due volte, una per conoscere bene la storia e avere quindi le giuste informazioni per farsi un’idea di quello che accadde a Ramelli, l’altra per imparare a scrivere correttamente la parola fascista ». (i. m.)

