«Sfregiato dai vandali l’ex fortino militare» 

Vandali in azione nella zona attorno al Simbirizzi lungo via Pitz’e Serra. Nei giorni scorsi i balordi hanno sfregiato uno degli edifici storici risalenti alla seconda guerra mondiale. A scoprilo sono stati i soci del Comitato di Margine Rosso impegnati nelle ronde nella zona.

«Abbiamo scoperto uno sfregio ad un edificio storico» spiega il presidente Emanuele Contu, «quasi sicuramente compiuto nei giorni scorsi e sicuramente compiuto da ragazzi che con la fine della scuola, hanno avuto la brillante idea di mettere la loro firma sulla parete di un fortino bellico. Uno dei più caratteristici a livello strutturale. Forse questi ragazzi non sanno che quello che hanno fatto è un reato. L'articolo 639 del codice penale punisce il deturpamento o l'imbrattamento di cose mobili con la multa fino a 103 euro. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro».

E conclude: «Purtroppo non c’è alcun rispetto per il bene pubblico come dimostrano altri imbrattamenti non solo nei beni storici ma anche più semplicemente sui cartelli della segnaletica stradale. Solo che in questo caso si va a creare problemi ancora più gravi perché si rischia di causare incidenti stradali».

RIPRODUZIONE RISERVATA