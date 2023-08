Sfregiata la galleria sotto gli occhi dei turisti 

Milano. Uno sfregio che ha colpito al cuore Milano quello messo a segno da alcuni writer che hanno imbrattato con delle scritte e delle tag, ovvero le loro firme, la Galleria Vittorio Emanuele II scatenando l'indignazione della politica e lo sconcerto dei cittadini. Gli ignoti, vestiti di nero - tre quelli visti all'opera dagli agenti delle varie forze dell'ordine presenti in piazza Duomo che non hanno potuto far nulla per fermarli - hanno deturpato il frontone con una grande scritta centrale e altre laterali, simboli e disegni stilizzati fatti con vernice verde spray. I simboli grafici, verdi e celesti, sono stati fatti proprio sopra la scritta celebrativa “A Vittorio Emanuele II. I milanesi”.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di lunedì: in un filmato, girato dal basso, in piazza del Duomo, si vedono addirittura in azione i tre writer, che hanno operato tranquillamente davanti alla piazza gremita di turisti e milanesi. Qualcuno ha anche espresso il suo dissenso fischiando e protestando durante la performance dei writer. Un gesto a quanto pare gratuito e che nulla avrebbe a che vedere con movimenti green o antagonisti, dato che rivendicazioni non ne sarebbero giunte. L'imbrattamento non avrebbe dunque una matrice politica.

