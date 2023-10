Sfregiata dal cane dopo la toelettatura 

Fra lei e il cane che aveva finito di accudire tutto era filato liscio per un’ora: bagno e anche una pulizia dentale. Poi, il momento dei saluti ha rischiato di trasformarsi in tragedia: il rottweiler ha avuto una reazione imprevista e ha aggredito al volto la donna che sino a pochi istanti prima si stava prendendo cura di lui, lacerandone con un morso parte della faccia.

La paura

Le urla di dolore della donna, e di terrore dei proprietari del cane che hanno assistito a tutto, sono i flashback di una scena che difficilmente i protagonisti dimenticheranno. Sarà un’indagine dei carabinieri, presso cui è stata depositata una querela con l’accusa di lesioni gravi, a far luce sulla drammatica aggressione subita da Stefania Bellanca, titolare di un salone di toelettatura per animali. La donna è dovuta ricorrere a un primo intervento maxillo facciale per la ricostruzione delle parti strappate dal morso del cane ed è rimasta in prognosi riservata per diversi giorni. Sono previste altri interventi e per ora, le sono stati assegnati 60 giorni di cure. Due giorni fa l’esito di una nuova visita medica è stato confortante, perché quanto meno la donna ha potuto riaprire il suo centro.

La denuncia

La vicenda risale alla seconda metà di settembre. Stefania Bellanca ha affidato ai social (e a una denuncia in caserma) alcuni dei ricordi di quei terribili momenti. Non ha nascosto che a preoccuparla saranno le «ripercussioni fisiche e psicologiche: i problemi sulla faccia saranno definitivi, le cicatrici non passano» e che sarà necessaria «una ricostruzione di una parte della faccia». La donna parla anche di «rischi del mestiere», non attribuisce responsabilità al cane e ricorda che tutto è accaduto alla fine delle operazioni. Stefania Bellanca parla di «cagnolone stressato, ma il rottweiler è stato stupendo sino alla fine, compresa la prova di pulizia dei denti faccia a faccia» che l’operatrice avrebbe eseguito senza che l’animale indossasse la museruola: «Non aveva alcun dolore o trauma» ha precisato sui social. «Poi è successo qualcosa», scrive. Il cane, che pare in quel momento fosse già a terra vicino ai proprietari (lo dovranno appurare gli inquirenti) avrebbe morsicato e lesionato parte del viso della donna che si sarebbe avvicinata al muso come per salutarlo. Il ricovero immediato in ospedale e un primo intervento maxillo facciale sono state le immediate conseguenze. Qualche giorno dopo, cessata l’emergenza, la donna si è presentata in caserma per presentare la denuncia per lesioni.

