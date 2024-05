Sfregia l’ex compagna e uccide il padre accorso ad aiutarla 

MILANO. Una donna di 37 anni, Lavinia Limido, è stata sfregiata con l'acido, mentre il padre della donna, di 71 anni, Fabio Limido, è stato ferito a morte con una coltellata. È accaduto poco prima delle 13 in via Menotti a Varese. L'aggressione è avvenuta per strada. Ad agire è stato l'ex compagno della 37enne, Marco Manfrinati, 40 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. All’origine della violenza sembra ci sia una vicenda di stalking, giustificata da numerose denunce, nel contesto di una difficile separazione della coppia. Limido, come la figlia, sono stati trasportati all'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. Per l’anziano, conosciuto per la sua attività di biologo, non c’è stato nulla da fare. Manfrinati, ex avvocato, prima di accoltellare al torace Fabio Limido, aveva sfregiato l’ex compagna, colpendola con dei fendenti al collo e al volto. La donna è ricoverata in prognosi riservata e verrà presto operata. L'aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti, dove la vittima aveva il suo studio. Manfrinati – che era già stato denunciato dalla ex, tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento – ha aspettato che la donna uscisse per aggredirla.Poi ha agito. Anche la madre e moglie di Lavinia e Fabio Limido è stata soccorsa, dopo aver accusato un malore. Ora è all’ospedale, dove si sarebbe ripresa. Il quarantenne è stato arrestato sul luogo del delitto.

Quello di Varese non è stato purtroppo l'unico caso di violenza registrato ieri. Una donna di 50 anni è stata accoltellata sotto casa a Sassoferrato (Ancona), dal marito da cui si stava separando. Erano in auto, quando l'uomo ha estratto un coltello e l'ha colpita più volte: è grave, ma non in pericolo di vita, mentre l'ex marito è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo una breve fuga. È di omicidio, invece, l'accusa nei confronti di un 69enne che a Pavia ha ucciso il coinquilino di 36 anni trascinandone poi il cadavere per strada.

