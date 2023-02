Sfregi alle chiese antiche 

La chiesa di Sant’Andrea, settecentesca, ha base quadrata, con copertura in legno a due falde e manto in coppi; davanti alla facciata c’è una loggia con copertura a padiglione sorretta da cinque colonne a capitello ionico, ora ridotte a quattro. «Loggiato e sagrestia furono costruiti nel 1920 nel corso di lavori voluti dalle famiglie Sanna, Mostallino, Mereu e Scalas, che hanno organizzato i festeggiamenti per Sant’Andrea fino alla seconda guerra mondiale, ed eseguiti dal capomastro Basilio Collu», racconta Luigi Scalas, bisnipote di Dionigi Scalas, medaglia d’oro e per tredici anni sindaco di Assemini. Il restauro, del 2015, costò 250 mila euro. Fondi comunali. «L’eliminazione di quella colonna – dichiara l’archeologa Maria Antonietta Mongiu – non è ammissibile, è un fatto di una gravità inaudita. Conosco bene Assemini perché è mia la prima relazione storica del Puc della città. Stupisce che gli asseminesi abbiano consentito uno sfregio di queste dimensioni. Si rimedi immediatamente e si prendano i provvedimenti verso chi ha autorizzato l’intervento».

Colonne sparite e cancelli murati nelle chiese: ad Assemini i beni culturali sono sfregiati, nel silenzio di tutti, Soprintendenza compresa. Un’ingratitudine verso un patrimonio di valore inestimabile che riguarda l’archeologia, la cultura e la storia asseminesi. Fioccano le polemiche sull’opera di restauro della chiesa di Sant’Andrea, durante i quali è stata eliminata la quinta colonna del loggiato, una perdita che sopprime in gran parte l’identità della chiesa, e fa discutere anche l’aggiunta di un muretto e tre cancelli in metallo alla chiesa di San Giovanni, di impianto bizantino.

Sant’Andrea

La chiesa di Sant’Andrea, settecentesca, ha base quadrata, con copertura in legno a due falde e manto in coppi; davanti alla facciata c’è una loggia con copertura a padiglione sorretta da cinque colonne a capitello ionico, ora ridotte a quattro. «Loggiato e sagrestia furono costruiti nel 1920 nel corso di lavori voluti dalle famiglie Sanna, Mostallino, Mereu e Scalas, che hanno organizzato i festeggiamenti per Sant’Andrea fino alla seconda guerra mondiale, ed eseguiti dal capomastro Basilio Collu», racconta Luigi Scalas, bisnipote di Dionigi Scalas, medaglia d’oro e per tredici anni sindaco di Assemini. Il restauro, del 2015, costò 250 mila euro. Fondi comunali. «L’eliminazione di quella colonna – dichiara l’archeologa Maria Antonietta Mongiu – non è ammissibile, è un fatto di una gravità inaudita. Conosco bene Assemini perché è mia la prima relazione storica del Puc della città. Stupisce che gli asseminesi abbiano consentito uno sfregio di queste dimensioni. Si rimedi immediatamente e si prendano i provvedimenti verso chi ha autorizzato l’intervento».

San Giovanni

Mongiu chiede un provvedimento analogo «anche per i cancelli e i muretti attaccati alla chiesa di San Giovanni, eretta tra il X e l’XI secolo, un archetipo dell’architettura alto-medievale mediterranea e giudicale che va immediatamente liberata».

Confronto fra enti

Secondo il commissario straordinario Bruno Carcangiu «gli uffici comunali hanno ricevuto le autorizzazioni della Soprintendenza e del ministero dei Beni culturali». Monica Stochino, soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, frena: «Stiamo ancora facendo le verifiche e scriveremo formalmente al Comune di Assemini riguardo la chiesa di San Giovanni. Mentre su quella di Sant’Andrea ho appreso, con molto dispiacere, che i lavori all’epoca furono autorizzati. Il progetto, sostenuto da ragioni connesse alla conservazione dell'antico edificio, prevedeva la modifica del portico aggiunto negli anni Trenta e rappresentava una condizione conclusiva in parte diversa da quella che emerge. Probabilmente, se avessimo potuto seguire la direzione dei lavori, in alta sorveglianza, dal confronto diretto con la fabbrica si sarebbero potute valutare soluzioni maggiormente conservative».

Il ruolo della comunità

Per la Soprintendenza c’è un limite oggettivo: «Le strutture del Ministero – spiega l’ingegnera Stochino – sono assolutamente insufficienti a far fronte a un'azione capillare di vigilanza e di supporto ai restauri. Abbiamo solo due architetti per oltre 212 Comuni», In questa condizione l’azione di tutela è efficace solo se si accompagna a una sensibilità diffusa rispetto alle esigenze di conservazione del patrimonio culturale che deve essere preservato primariamente dalla comunità».

