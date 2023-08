Sfreccia in moto, sfugge ai carabinieri e li oltraggia: indagato 

È formalmente indagato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei confronti di Michele Scattu, 27 anni, disoccupato di Ilbono, la Procura della Repubblica di Lanusei ha aperto un fascicolo d’inchiesta per i reati rilevati il 12 agosto scorso dai carabinieri della stazione di Ilbono.

Secondo i carabinieri quel giorno il giovane, mentre era alla guida della sua moto da cross, sarebbe transitato ad alta velocità sulla via principale dell’abitato. Inseguito a sirene spiegate e lampeggianti accesi da una pattuglia dei carabinieri, non si sarebbe fermato all’alt riuscendo a dileguarsi. Dopodiché, quando è stato raggiunto in un parco giochi del paese insieme ad altre due persone, avrebbe oltraggiato i militari con parole ingiuriose.

All’alba di ieri, su disposizione del magistrato inquirente, i militari hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione sequestrando la moto e la tuta utilizzate al momento della fuga.

I reati ipotizzati a carico del giovane, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, sono quelli resistenza e oltraggio continuato a pubblico ufficiale. Ovviamente le sue responsabilità sono tutte da dimostrare