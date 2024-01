Sfreccia in città a 126 km/h: multa record 

Aumentano gli incidenti stradali a Monserrato, molti causati dall’uso del telefonino durante la guida: 60 negli ultimi 12 mesi, di cui tre con esito mortale. Complessivamente sono state 10mila le violazioni al codice della strada, in prevalenza per eccesso di velocità, in leggera diminuzione rispetto all’anno passato. Boom invece di multe per revisioni e assicurazioni scadute, così come per l’abbandono di rifiuti.

Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale nel 2023 tracciato dal comandante Domenico Nannini.

La maxi multa

Tra i casi più eclatanti quello di una donna multata perché al volante della sua auto sfrecciava a 126 chilometri orari in pieno centro abitato, laddove il limite è di 50: «Alla conducente, oltre al verbale da 1.100 euro e la decurtazione di dieci punti, è stata ritirata la patente», rivela Nannini. Dieci invece le persone multate e deferite all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, mentre due sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale.

Ma non è tutto. La polizia locale ha scoperto anche 702 automobilisti che circolavano con con la revisione scaduta e ⁠113 senza assicurazione. Sono state invece 74 le persone sanzionate perché guidavano col cellulare in mano. Tre dati, questi, in netto aumento rispetto all’anno precedente. I divieti di sosta sanzionati sono stati 690. Ma anche i pedoni devono rispettare le regole della strada, come il divieto di usare il cellulare mentre si attraversa: dieci sono stati multati per aver trasgredito il divieto. Il comando della Polizia locale l’anno scorso ha anche intensificato, soprattutto nel periodo estivo, l’attività rivolta a prevenire e reprimere la somministrazione di alcol ai minori: la buona notizia è che non sono emerse violazioni da parte gestori degli esercizi commerciali.

Le discariche

C’è poi la questione dell’abbandono dei rifiuti, che resta una grave emergenza non solo a Monserrato. Nannini fa sapere che «grazie all’utilizzo dei droni, di fototrappole, e di telecamere mobili per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti, il nucleo ambientale della polizia locale ha riscontrato circa 100 violazioni», la maggior parte persone che hanno gettato i rifiuti dove non dovevano. Di queste, tre sono residenti nell’hinterland. Poi c'è l'applicazione "Monserrato Attiva", che i cittadini possono usare per segnalare criticità. Solo negli ultimi mesi sono stati fatti 103 interventi di ripristino di segnaletica e buche. Una buona notizia è l’assunzione di 4 nuovi agenti che andranno a colmare parzialmente la carenza di organico.

L’analisi

«La polizia locale ha proseguito e rafforzato il controllo del territorio (sono 174 le telecamere attive) e ha sviluppato una programmazione non solo sotto l’aspetto della sicurezza, ma anche della sua percezione da parte della cittadinanza», dice Nannini, ricordando il progetto "Scuole sicure", che ha coinvolto il comando in attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nelle scuole. «Infine, l'ufficio benessere animale ha permesso l’istituzione di 6 colonie feline, l’adozione di cani con incentivo e una campagna di sterilizzazione portata avanti con la Asl veterinaria».

