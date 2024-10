Sfratto sospeso per il Circolo nautico 

Club diportisti e Circolo nautico Arbatax restano al loro posto. Almeno fino al 30 settembre 2027. Rischiavano di dover smantellare le strutture realizzate gli anni scorsi e, soprattutto, sospendere le attività sociali messe in piedi anche con dispendio di risorse proprie. Per mesi, intorno alle due associazioni sono soffiati venti di tempesta, con il pensiero ricorrente di dover sbaraccare. Le rispettive concessioni, affidate per attività turistico-ricreative e sportive, sono salve in forza a un decreto legge del 17 settembre. La proroga è stata concessa per consentire di portare a termine le nuove procedure di gara. Intanto, a levante sono stati rimossi i 66 gavitelli montati a luglio per andare incontro alle esigenze dei noleggiatori rimasti senza spazi. Domenica attraccherà una nave da crociera.

Le novità

La geografia del porto di Arbatax è stata ridisegnata. Ora si tratta soltanto di affidare la gestione delle aree. Gli ultimi mesi sono stati segnati da polemiche e malumori. «Siamo passati dall’assenza di regole a indicare punti di riferimento. E si sa - afferma Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna - che quando si introduce un po’ di disciplina si generano reazioni». Deiana fa capire che il vento è cambiato. «Ora ci sono regole uguali per tutti che disciplinano le varie attività svolte in area portuale». Assodato che per i prossimi tre anni Club diportisti e Circolo nautico possono dormire sonni tranquilli, c’è da sistemare la gestione per le aree riservate alla nautica da diporto e quella commerciale. In quest’ultimo caso l’Authority sta predisponendo le gare per assegnare le concessioni dell’area Pagnottelli e dello specchio acqueo di levante. «Procedura entro dicembre», dice Deiana.

Gli accertamenti

L’Authority vuole vedere chiaro sull’allestimento dell’area in concessione da 27 anni a Turismar. Per questo ha conferito un incarico al geometra Marco Magnini, di Cagliari, per effettuare l’accesso documentale e la verifica nell’area dell’approdo marittimo. «L’attività - recita il mandato - dovrà concernere l’acquisizione del fascicolo su eventuali variazioni della concessione e autorizzazioni di varia natura nonché i titoli abilitativi, con particolare riferimento ai profili urbanistico e paesaggistico, delle opere realizzate dal concessionario ai fini dell’accertamento della liceità delle stesse».

