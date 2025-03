Sfratto per l’associazione Sant’Andrea 

«È scaduta la proroga della gestione della casa campidanese di Sant’Andrea da parte dell’omonima associazione»: lo ha dichiarato l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino, facendo storcere il naso ai soci storici che hanno da sempre gestito in autonomia il bene di proprietà comunale. Soci che hanno poca voglia di parlare ma di cui si è fatto portavoce, dalla minoranza, il consigliere Diego Corrias: «L’associazione Sant’Andrea – dice – è l’anima della casa campidanese che non esisterebbe senza i soci che l’hanno prima costruita, poi custodita, con il loro lavoro».La Giunta ha stabilito di recente le direttive per l’assegnazione temporanea dell’immobile e delle sue pertinenze: “L’amministrazione – recita la deliberazione - intende gestire in forma diretta, tramite l’Ufficio Cultura, l’uso dell’immobile a partire dall’anno 2025”. L’assegnazione è stata temporaneamente rinnovata, in forma gratuita, fino ad agosto per l’esclusivo perseguimento delle attività culturali e sociali indicate nello Statuto dell’associazione. Ma sono anche stati imposti alcuni paletti. Non è passato inosservato il divieto assoluto di utilizzo della cucina, utile ai soci in occasione di “Panad’Arte”, della sagra del pesce nonché per la festa in onore del santo.

La minoranza

Durante l’ultima seduta il consigliere Sandro Sanna si è raccomandato con l’amministrazione affinché «vengano messi in atto tutti i provvedimenti necessari per arrivare a una gestione definita e sostenibile nel tempo al fine di valorizzare questo importante bene. La mancata assegnazione della casa sarebbe l’ennesimo servizio che la nostra comunità perde, per mano di questa maggioranza, senza alcuna previsione di riapertura. Il rischio più grande? Vedere la casa inutilizzata o, peggio, vandalizzata». Niside Muscas aggiunge: «La gestione diretta dovrebbe garantire che la struttura venga tenuta in ordine. Considerato lo stato degli altri immobili non so se ci sia questa garanzia».

Per Alessandro Casula è preoccupante «la momentanea gestione promiscua con modalità assimilabili a quelle di una sala per eventi privati, senza una chiara disciplina dell’uso e delle responsabilità».

«Sarà messa a reddito»

«Si tratta – ha spiegato Mostallino – di un bene dalla valenza patrimoniale, idoneo a produrre reddito. Negli ultimi anni sono aumentate le richieste per usarla, a pagamento, a finalità ludiche o per feste private. Non è più possibile consentire la proroga di una convenzione che non teneva conto di questa possibilità, anche nel rispetto del principio di concorrenza e trasparenza nell’assegnazione». A tale scopo è stata stabilita la tariffa giornaliera di 100 euro per l’uso della casa, proventi che verranno impiegati per le manutenzioni e per il pagamento delle utenze elettriche, idriche e per la tassa sui rifiuti di competenza futura dell’area Manutentiva.

