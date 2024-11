Sfratto per il Luchia: «Il chiosco deve essere rimosso» 

Il chiosco Luchia di Buoncammino sarà raso al suolo. Il Consiglio di Stato non ha accolto l’appello cautelare contro la decisione del Tar Sardegna che dava ragione al Comune, respingendo la sospensiva cautelare e rendendo di fatto effettiva l’ordinanza di demolizione notificata nei mesi scorsi ai titolari della società che ha ottenuto la concessione per lo spazio di piazzetta Fernando Pilia.

«Il concessionario risponde in proprio per gli abusi commessi dal soggetto al quale ha affidato la gestione dell’attività in ambito della concessione», si legge nelle motivazioni dell’ordinanza firmata dalla Settima sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal giudice Roberto Chieppa. Nel caso specifico, poi, «il concessionario era stato edotto dei fatti contestati al gestore fin dal 23 novembre 2023», prosegue il provvedimento, «data di avvenuta ricezione dell’avvio del procedimento di decadenza della concessione per le infrazioni poi reiterate nel 2024».

Sfratto dunque inesorabile per la società “La Bellavista di Lai Luisella & C”, titolare della concessione del chiosco Luchia gestito da Claudio Ara. Dopo l’ordinanza dell’11 giugno scorso emanata dall’Ufficio Patrimonio del Comune per il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e una serie di violazioni - contestate alla ditta Sardonyc di Ara - il Tar Sardegna aveva dato ragione nel merito all’Amministrazione, bocciando la richiesta dei titolari della concessione di sospendere la demolizione. L’Ente sollecitava la rimozione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni, oltre alla decadenza della concessione per il suolo pubblico fronte via Belvedere. Assistita dai legali Federico e Gabriele Melis, l’azienda aveva impugnato anche davanti al Consiglio di Stato che, con decreto presidenziale, nelle scorse settimane aveva sospeso il provvedimento sino all’udienza dei giorni scorsi, quando l’appello cautelare è stato respinto. Davanti ai giudici romani il Comune era assistito dall’avvocata Francesca Frau. Bocciata la sospensiva torna in vigore l’ordine di demolizione: il chiosco dovrà essere rimosso.

