Sfratto in vista dall’ex casa dell’anziano 

Una volta avrebbe dovuto chiamarsi “Casa dell’anziano”. Una bella struttura in via Vienna, a due piani, con giardino e una tettoia in legno. Quel progetto non ha mai decollato, ma oggi ospita ben tre associazioni molto importanti: SOS Sestu, che si occupa di emergenze sanitaria e trasporto di malati; Peter Pan, che cura progetti per persone con autismo e non solo; e la Scuola Civica di Musica, che conta molti studenti in tanti corsi.

Struttura pericolante

Ma ormai la struttura mostra i segni del tempo; i Vigili del Fuoco sono intervenuti ed è stato necessario transennare e puntellare il porticato, poi si è iniziato a parlare di restauri, da svolgere con i fondi del Pnrr. L’intervento non coinvolgerà solo il porticato e riguarderà tutto l’edificio, in più punti segnato dall’umidità, sia all’interno che all’esterno. Purtroppo il verdetto dell’architetto responsabile incaricato non ha lasciato dubbi: per svolgere i lavori tutti gli occupanti devono andarsene; l’area deve essere lasciata libera per consentire a operai e mezzi di muoversi.

La preoccupazione

«Per noi c’è sicuramente l’auspicio di trovare una sede», spiega Monica Fantola, che dirige la Scuola Civica; «questa è sicuramente bella, ma non abbiamo mai avuto l’accesso a molte delle aree, come per esempio la cappella che sarebbe ideale per le esibizioni; e poi avevamo poche aule. Il nostro contratto è in scadenza ma a Sestu vorremmo restare, magari in un posto anche più grande». Marco Granata, socio della Peter Pan, è indaffaratissimo: «Noi qui stiamo bene, ma ci hanno detto che prima o poi dovremo andarcene. Stiamo visitando nuove possibili sedi, in questo momento abbiamo individuato alcune buone possibilità tra cui scegliere, anche provvisorie. Certo, sarà un po’ problematico per alcuni nostri ragazzi, che sono abitudinari; noi certamente li aiuteremo a gestire la cosa». Redento Poddie, responsabile di SOS Sestu, dice: «Nel nuovo spazio serviranno le stanze dove tenere corsi, come facciamo qui; ci vuole una linea internet, un parcheggio per le ambulanze».

L’assessore

Mario Alberto Serrau, il neo assessore ai Servizi Sociali, spiega: «La necessità di far traslocare le associazioni e la Scuola non dipende assolutamente dal Comune, anzi siamo davvero dispiaciuti per questo problema; non è una scelta politica, ma una questione di sicurezza». Poi fa una promessa: «Noi ci stiamo dando da fare per trovare un nuovo spazio per tutti, e siamo a buon punto. Ma finché non avremo finito, i lavori non partiranno».

