Sfratto e ricorso: venti di guerra su Villa Maria Pia 

Soffiano venti di guerra sulla villa Maria Pia. Il Comune si è rimpossessato del casale d’epoca di sua proprietà che era stato affidato in gestione alla piccola società cooperativa Orn-Est di Alghero. Il contratto di locazione risultava scaduto e così l’Amministrazione ha proceduto con uno sgombero forzato. Gli inquilini però hanno citato in giudizio l’ente locale con la richiesta di rientrare nel pieno possesso dell’immobile dove, nel frattempo, sono state cambiate le serrature con tutti i loro beni ancora all’interno. Uno sfratto sul quale dovrà decidere un giudice nell’udienza già fissata per il 10 aprile.

Per 60 anni Villa Maria Pia ha rappresentato un monumento al degrado, ma l’immobile di proprietà comunale, grazie a un finanziamento della Regione, da ex colonia penale in disuso era diventata una struttura ricettiva dal sapore retrò. Quindici camere immerse nel verde, tra il mare e la laguna, suggestiva location del film “Chi salverà le rose?” del regista Cesare Furesi. Doveva essere una scommessa vincente, nata con fondi per l'occupazione, ma è finita a colpi di carte bollate. Il giudice questa volta dovrà sentenziare sul concetto di disponibilità del bene e sulle sue implicazioni rispetto alla scadenza contrattuale. La cooperativa, assistita dall’avvocato Stefano Carboni, attende con ansia l’esito dell’udienza, conscia che se l’immobile verrà giudicato come parte del patrimonio indisponibile dell’ente si farà riferimento a una concessione, quindi non prorogabile, ma se invece verrà incluso nel patrimonio disponibile, si potrà parlare di locazione con tacito rinnovo.

