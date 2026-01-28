Sfratto del centro sociale, associazioni in rivolta: «Ci barricheremo dentro» 

«Da qui non ce ne andiamo, ci siamo 40 anni e abbiamo sempre pagato tutto, dall'acqua alla luce, inclusa la spazzatura. Se verranno a sgomberarci ci barricheremo all’interno». A minacciare clamorose azioni di protesta è Giovanni Troja, vicepresidente del “Circolo culturale e ricreativo La Palma” di via Euro, ospitato nei locali di un ex edificio scolastico del quale il Comune vuole ora rientrare in possesso. «La nostra presenza è fondamentale a La Palma – prosegue –, un rione dimenticato dove non c’è più niente: gli unici servizi sono quelli che offriamo noi, tutt’attorno è il deserto. Il Comune non può svegliarsi all’improvviso e sbatterci fuori dicendo che siamo abusivi. Chiediamo un incontro per trovare una soluzione, in caso contrario resisteremo. Siamo pronti a manifestare, a bloccare le strade».

Il blitz

Martedì, intorno alle 19, la Polizia Locale è intervenuta (per l’ennesima volta) nella sede del circolo allo scopo di intimare agli occupanti di lasciare libero l’immobile. All’interno gli agenti hanno trovato il barista, Bruno Dessalvi, nei cui confronti è stato redatto un verbale penale per occupazione abusiva.Presente al sopralluogo Giampiero Plumitallo, 74 anni, presidente della “Onlus La Palma”, l’altra associazione che opera nell’edificio e che si occupa di volontariato e distribuzione di beni di prima necessità - in collaborazione con il Banco Alimentare - a beneficio di centinaia di famiglie bisognose provenienti anche da Sant’Elia e perfino dall’hinterland. «A me non è stato mai notificato nulla», sottolinea, «ogni anno presento regolarmente domanda per il rinnovo della concessione, ma non mi risponde nessuno. Se vogliono chiuderci che ce lo facciano sapere ufficialmente. Tuttavia la nostra posizione è diversa, vogliamo dialogare con il Comune, non certo scontrarci».

Il Comune

Entrambe le associazioni sarebbero disposte ad un trasferimento in altra sede «purché si resti a La Palma». Ma dal Comune non sembrano trasparire segnali di apertura. Al contrario, la posizione dell’assessora alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, è netta. «Siamo tenuti al ripristino della legalità e non possiamo più rimandare la liberazione degli spazi occupati senza titolo – dice –, i quali verranno riutilizzati nel più breve tempo possibile e assegnati attraverso procedure ad evidenza pubblica, per attività destinate all'educazione e al sociale, di concerto con l’Assessorato alle Politiche sociali».

