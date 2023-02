Sfratto con beffa per l’imprenditore 

Lunedì scorso, alla prima visita del funzionario dell’istituto vendite giudiziari, i due non hanno lasciato l’immobile e da allora si sono preparati alla nuova visita, quella definitiva, che era prevista per ieri mattina. Con l’aiuto di tanti hanno trovato una soluzione, seppur provvisoria.

Presente ieri mattina, oltre ai carabinieri, anche Salvatore Cincotti, l’avvocato di Pasquale Tripaldi che lo sta seguendo nella vicenda giudiziaria: dal punto di vista processuale, Tripaldi è stato riconosciuto da due sentenze vittima del giro di usura gestito da Salvatore e Luca Pontis, padre e figlio di Sanluri condannati in primo e secondo grado e ora in attesa della Cassazione. «A causa dei reati di cui è stato vittima, Tripaldi non è stato in grado di onorare le rate del mutuo contratte per pagare l’acquisto della prima casa», è l’istanza rinnovata mercoledì dall’avvocato Cincotti al prefetto chiedendo la sospensiva dell’assegnazione dell’immobile visto che Tripaldi e la moglie non sapevano dove andare.

La beffa per Pasquale Tripaldi si è consumata ieri mattina. L’ex imprenditore di origini torinesi residente da 30 anni a Sardara, vittima degli usurai, nei giorni scorsi ha liberato a malincuore la sua villa che era stata venduta all’asta un anno fa. Grazie alla solidarietà di molti cittadini, Pasquale e la moglie Sandra hanno caricato i mobili e gli oggetti più cari e li hanno trasportati in un’abitazione messa a disposizione da un compaesano. Ieri mattina all’arrivo dell’ufficiale giudiziario davanti alla loro ex casa hanno scoperto che era stata occupata. Ora al civico 19 di via Asproni c’era Velio Altea, senzatetto di Sardara che ha occupato l’immobile nottetempo ma che in tarda mattinata è stato convinto a liberarlo.

La storia

La procedura

«Il paese intero è stato vicino al nostro concittadino nel suo doloroso cammino fino a perdere la casa, il bene prezioso che ha costruito quando il lavoro gli permetteva un buon guadagno. In questi ultimi giorni la solidarietà è stata al massimo: una famiglia l’ha ospitato in un suo appartamento, in tanti l’hanno aiutato a custodire gli arredi, soprattutto è l’affetto che non è mancato. Personalmente mi sono interessato anche tramite il prefetto, ma in questi casi sono le norme dello Stato che dettano regole e la Giustizia che fa il suo corso», è il commento del sindaco Giorgio Zucca.

Ora, poiché l’ufficiale giudiziario si era preparato a un eventuale sfratto forzato per Pasquale Tripaldi e non per l’inquilino abusivo, le procedure sono state inizialmente sospese. Ma dopo una trattativa, Velio Altea è stato convinto a lasciare la casa di via Asproni e così la procedura di assegnazione dell’immobile si è conclusa con la consegna delle chiavi. Adesso a Tripaldi non resta che attendere il verdetto della Cassazione e cercare di recuperare la provvisionale di 135mila euro fissata dai giudici che lo hanno già riconosciuto vittima degli usurai.

