Sfrattato, fa saltare in aria la casa 

Firenze. Preoccupato per lo sfratto ha aperto il gas e fatto esplodere la casa in cui viveva, poi avvolta dalle fiamme. È questa l'ipotesi più accreditata che sta emergendo dalle indagini sulla morte di un 71enne residente a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Tuttavia il gesto volontario non è l’unica strada che stanno battendo gli inquirenti.

La ricostruzione

L'uomo era in affitto in un’abitazione in via Garibaldi, al primo piano di una palazzina su due livelli. L'esplosione, seguita dall’incendio, è avvenuta ieri intorno alle 3,45. La vittima si chiamava Pierantonio Cianti ed era un ex camionista in pensione. Avrebbe dovuto lasciare la casa a breve, dopo che i proprietari gli avevano comunicato il mancato rinnovo dell’affitto. L’uomo aveva due figli. I pochi cittadini del paese che hanno accettato di parlare, hanno descritto il 71enne come «una persona particolare che aiutava gli altri ogni volta che poteva».

Chi era

A Barberino del Mugello, Cianti era figura conosciuta, da molti chiamato “Ciantòlo”. Ad amici e conoscenti aveva parlato della situazione e si era detto molto preoccupato. Ma nulla faceva presagire un epilogo simile, se di gesto volontario si è trattato davvero. In ogni caso le indagini vanno avanti e non sono escluse altre possibili cause all’origine della tragedia, inclusa una dimenticanza o una fuga di gas non prevista. Di certo è stato proprio il combustibile a determinare la deflagrazione.

L’intervento

I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, un'autobotte e un'autoscala, sono potuti entrare nell’appartamento solo dopo aver domato le fiamme e per il 71enne non c’era più nulla da fare. L’esplosione e il fuoco hanno danneggiato la palazzina in maniera seria, sia sul tetto che in altre parti. La sindaca di Barberino del Mugello, Sara Di Maio, che già ieri notte ha raggiunto via Garibaldi, ha espresso cordoglio per la vittima, «una persona conosciuta in paese, non rilevo problemi particolari e so che abitava in un appartamento che doveva lasciare». Dalla prima cittadina sono arrivate parole di conforto anche per le persone che «non sono potute rientrare nelle proprie abitazioni» e forse non potranno farlo a breve.

I danni

La violenza dell'esplosione ha causato danni anche ad alcuni edifici della strada vicina, viale della Repubblica, principale arteria di Barberino del Mugello. «L'esplosione ha sradicato in parte, sul retro, il muro dell'abitazione, diventato pericolante. Per il momento – ha proseguito la sindaca – la viabilità è stata interrotta e vediamo se si riuscirà a portare avanti in maniera spedita i lavori di messa in sicurezza, così da poter riaprire quanto prima almeno una carreggiata a senso unico alternato».

RIPRODUZIONE RISERVATA