Sfrattati i gestori del pub “Little”: «Siamo sorpresi» 

Non solo i proprietari degli appartamenti, anche i gestori delle attività commerciali di via Dettori devono fare i conti con le conseguenze dei crolli di tre anni fa e smobilitare in fretta e furia. «Tre mesi fa il Tribunale inaspettatamente ha accettato l’intimazione di sfratto fatta dai proprietari ai gestori del Little, appena inaugurato», spiega l’avvocata Francesca Bertini. La vicenda non è semplice. «È vero che il Comune ha dichiarato che si potesse rientrare in possesso del locale, ma è altrettanto vero che la Asl – in queste condizioni di degrado e scarsa igiene - mai avrebbe rilasciato il nulla osta per la ripresa dell’attività».

Per Giuliano Matta, 35 anni, uno dei soci di “Little” il fast food di via Dettori 45 chiuso a causa dei cedimenti che hanno fatto sprofondare gli edifici da piazzetta Savoia a piazza Aramu, sono iniziati i guai. «Da giorni sono cominciati i lavori per svuotare il locale da tavoli e attrezzature varie», aggiunge l’avvocata Bertini. «Il 19 novembre dovrà consegnare l’immobile e dire addio all’investimento da 250 mila euro». (a. a.)

