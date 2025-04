Sfrattati dalla ruota gli storici giostrai chiedono spazio 

I giostrai chiedono spazio. La notizia dell’arrivo della ruota panoramica, che d’estate verrà collocata nel cortile delle scuole elementari centrali, ha alimentato la preoccupazione della famiglia Mura che, da anni, offre il servizio di luna park in centro abitato. «Abbiamo chiesto suolo publico ma dal Comune non abbiamo ancora avuto risposta». A parlare è Gianluigi Mura, uno dei proprietari dell’intrattenimento che trovava ospitalità nell’area ex Porrà. Ma ora quello spiazzo è stato ceduto e la nuova proprietà avrebbe interessi diversi rispetto al passato. «Non possiamo permetterci l’affitto alle cifre che ci sono state chieste», dice Mura. «Non siamo contrari all’iniziativa della ruota panoramica, anzi per la comunità è un fatto positivo però la potevano sistemare tenendo conto pure della nostra presenza». La stagione turistica di avvicina e i Mura hanno bisogno di pianificare le loro attività itineranti. «Noi adesso siamo in piazza Garibaldi, a Cagliari, ma poi da giugno non sappiamo dove andare perché programmiamo tutto a gennaio. Maggio - puntualizza il portavoce dei giostrai, originari di Arbatax - è troppo tardi per trovare un’altra località e poi le richieste a gennaio le abbiamo protocollate in Comune chiedendo area pubblica a Tortolì». Il sindaco, Marcello Ladu, che in Giunta ha illustrato l’iniziativa della ruota panoramica, replica all’appello dei Mura: «Una soluzione si trova a tutto». (ro. se.)

