«Sfrattata dal mio ex marito violento» 

Ha denunciato di aver subito abusi fisici e sessuali per tanto tempo, finché tre anni fa non è riuscita a dire basta e, con l’aiuto dell’associazione Donne al Traguardo, si è allontanata dalla casa e dalle violenze dell’ex marito, che davanti al giudice ha patteggiato. Ora in quell’appartamento – un alloggio popolare di cui risulta legittimamente assegnataria – non può rientrare perché ancora occupato da chi è accusatodi averle fatto vivere quell’incubo.

Il racconto

Protagonista della drammatica vicenda una 59enne costretta a vivere in affitto a sue spese pur essendo beneficiaria della casa Erp in cui per ovvie ragioni non può fare ritorno. «A seguito della denuncia e dell’attivazione del “codice rosso”», la normativa che accelera le indagini e rafforza la protezione delle vittime di violenza, «non ho più fatto rientro nella mia abitazione: sono stata per due mesi in un b&b pagato dal Comune, quattro mesi in una casa protetta e cinque mesi in affitto a San Sperate», racconta la donna. «Poi ho fatto rientro a Monserrato senza poter tornare nell'immobile che mi spetta. Il mio ex marito è rimasto pur non avendone titolo e io sto vivendo in una cantina, con l’odore di fogna e l’umidità in casa, perché non entra il sole. Più volte ho cercato un’interlocuzione con i servizi sociali per mostrare in che condizioni sto vivendo».

Una situazione paradossale. «Dopo anni di soprusi sono veramente stanca, non è giusto che debba pagare l’affitto in una cantina quando è mio diritto riavere la casa di cui sono assegnataria», continua la donna, che rivolge un appello al Comune. «Voglio riprendere in mano la mia vita, ho bisogno che mi aiutino avviando le procedure per far sì che l’appartamento illegittimamente occupato torni a chi spetta».

L’avvocata

L'appello, secondo la legale Caterina Cardia, avvocata della donna, è fondato: «Dal punto di vista giuridico, siccome nella separazione giudiziale non si è andati in fase istruttoria, è il Comune di Monserrato che dovrebbe disporre lo sfratto per permettere alla signora di riprendere il possesso dell’immobile». Ovvero, visto che le parti al momento dell’udienza avevano trovato un accordo, non c’è stato un provvedimento del giudice relativo alla casa, con la questione che passa in mano al Comune. L'amministrazione fa sapere di essere al lavoro sul caso. «I settori coinvolti sono a conoscenza della situazione, e data la delicatezza della vicenda si sta cercando di seguire tutti i passi necessari per tutelare al massimo la signora», spiega l’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz.

RIPRODUZIONE RISERVATA