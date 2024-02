Alla fine, ci siamo arrivati. Il servizio meteo della Ue, Copernicus, ha reso noto che nei 12 mesi tra il febbraio del 2023 e il gennaio del 2024, per la prima volta la temperatura media del mondo ha sforato il tetto di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Per la precisione, in quei 12 mesi è stata di 1,52°C superiore alla media del periodo 1850-1900. Non superare 1 grado e mezzo dai livelli preindustriali è il limite fissato dall’Accordo di Parigi del 2015 e con la Cop26 di Glasgow del 2021.