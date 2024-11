Sfondate le vetrine di tre negozi del centro 

Assemini la notte scorsa, lungo la via Cagliari, si è svegliata tra vetri infranti e vetrine sfondate. Un vero e proprio raid vandalico contro tre negozi a poca distanza l’uno dall’altro: la boutique Ladies fashion, al civico 63, la parruccheria e centro estetico di Nicola Ortu poco più avanti, e Jo cart, la giocheria al civico 186. Non ci sono state effrazioni, ma il tentativo di entrare all’interno dei tre locali utilizzando mezzi di fortuna per sfondare gli ingressi, come griglie di ferro o un grosso masso: il risultato sono state 2 vetrate in frantumi e la forzatura delle serrande, senza però alcun furto o danni alle persone.

Il racconto

Ortu è visibilmente preoccupato per l’accaduto: «Mi ha chiamato una persona che vive accanto al mio salone, mi ha raccontato di aver visto prima le caditoie stradali completamente divelte e poi la vetrina del mio salone e di quello della boutique poco distante in frantumi: mi sono precipitato e ho provato tanta rabbia». Sembra che non ci siano testimoni dell’accaduto e che, nella notte, nessuno si sia accorto di nulla. Aggiunge Ortu: «Non mi stupisce perché i vetri sono tutti antisfondamento e quindi, se colpiti, fanno un rumore sordo. Sarà difficile risalire ai colpevoli e sarò obbligato a fare un’assicurazione specifica: questa volta pago di tasca».

La denuncia

Gli esercenti hanno fatto poi regolare denuncia dell’atto vandalico, ma la ricerca dei responsabili sembra essere complessa data la grande distanza delle telecamere di videosorveglianza. Per il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu, «Assemini è grande e la sorveglianza nelle ore notturne è un problema: per questo ho sollecitato più volte l’amministrazione comunale, chiedendo che fossero variati gli orari dei turni della polizia locale per arrivare fino all’una del mattino. Bisognerebbe incrementare il personale e anche potenziare l’impianto di videosorveglianza cittadino». Si accoda Niside Muscas, anche lei della minoranza: «Il problema della mancanza di sicurezza è ormai di grande rilevanza: è nostro dovere trovare soluzioni, dal controllo del territorio alla prevenzione».

«La carenza di organico è innegabile», risponde il sindaco Mario Puddu, «i turni della polizia locale spesso iniziano alle 6 del mattino e purtroppo, non si riesce a coprire le 24 ore. In attesa di assumere altri vigili, abbiamo incontrato il prefetto e stretto un rapporto più diretto con la stazione asseminese e con il comando provinciale dei carabinieri».

