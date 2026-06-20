Sfondata la porta del salone parrocchiale 

A Meana Sardo nella notte di venerdì ignoti hanno scardinato la porta d’ingresso del saloncino parrocchiale situato in via Roma, la principale del paese, sotto la chiesa di san Bartolomeo, nel cuore dell’abitato. Ad accorgersi dell’accaduto, nella mattinata, è stato il parroco don Alessio Piras, che ha immediatamente segnalato il fatto ai carabinieri. Nella denuncia raccolta dai militari, è stata evidenziata la particolare gravità dell’episodio, definito come “atto aggravato commesso ai danni di un luogo di culto”.

Lo sgomento

L’episodio ha suscitato preoccupazione e sgomento tra i residenti che si chiedono se si tratti di atto vandalico o tentativo di furto non andato a segno, ed è stato percepito da molti non solo come un danno materiale, ma come un gesto che colpisce un luogo simbolo della comunità. Il locale rappresenta, infatti, un punto di riferimento per la vita del paese, utilizzato per incontri e attività sociali.

Le reazioni

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Salvatore Marras che ha espresso a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza la solidarietà al parroco. «Vogliamo rassicurare don Alessio che non è solo, tutta la comunità si stringe attorno a lui con gratitudine, affetto e determinazione. Il saloncino non è una proprietà privata: è uno spazio di accoglienza, di incontro e di convivialità. Colpire questo luogo significa colpire il cuore della nostra convivenza civile e spirituale - ha detto Marras -. La nostra risposta non può essere il rancore, ma nemmeno l’indifferenza; condanniamo fermamente questo gesto di inciviltà, non per desiderio di vendetta, ma per amore della verità, del rispetto reciproco e del bene comune. Agli autori del gesto ricordiamo che la parrocchia resta un luogo aperto anche a loro. Li invitiamo a riflettere sul peso delle proprie azioni e ad assumersi le responsabilità».

Don Alessio, con parole ispirate dalla fede e piene di speranza, parla a chi ha commesso il fatto: «La mia casa sarà casa di preghiera. Davanti a questo grave atto che desta tanto sgomento e dispiacere, mi rivolgo direttamente a chi l’ha compiuto: Caro figlio, caro fratello, anche tu sei una pecorella del gregge, trova pace per entrare nella casa del Signore quando splende il sole, non in piena notte quando opera il ladro e il brigante. Trova pace!».

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