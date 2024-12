Sfonda un muro con l’auto: denunciato 

Due incidenti ieri a Guspini per fortuna senza alcun ferito. Il primo, intorno alla mezzanotte, è avvenuto in via Satta ed è costato una denuncia per guida in stato di ebbrezza al conducente dell’auto che si è schiantato contro un muro. Il secondo, qualche ora dopo, intorno alle 6,30 sulla Statale 126 in direzione di Gonnosfanadiga, ha causato il danneggiamento di un palo della luce che si è piegato vistosamente. In ordine di tempo: la notte scorsa Pier Andrea Lampis, quarantenne di Guspini, era alla guida di una Nissan Qashqai nera quando ha perso il controllo dell’auto e ha urtato il muro di confine di un ampio cortile della casa della famiglia Serru. Il boato ha allarmato i proprietari dell’abitazione e i loro vicini che si sono precipitati per strada per capire cosa fosse accaduto e si sono trovati davanti l’auto molto danneggiata nella parte anteriore dalla quale si erano staccate diverse parti. «Stavamo prendendo sonno, quando all’improvviso abbiamo sentito un forte botto. Pensavamo fosse un tuono e ci siamo alzati immediatamente dal letto, invece era il muso di una vettura che aveva sfondato il muro della casa della nostra vicina», raccontano qualche ora dopo alcuni residenti di via Satta. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno rintracciato il conducente dando corso alle indagini per stabilire la dinamica dell’incidente in cui fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lampis avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Sulla Statale

È avvenuto, invece, intorno alle 6,30 l’incidente sulla Statale 126, all’altezza della vecchia fonte di Sa Tella: un palo della pubblica illuminazione e stato gravemente lesionato in seguito all’urto di un autocarro Fiat Ducato. Fortunatamente il lampione non è caduto. Sul posto la polizia locale e il personale Anas: le operazioni per rilevare l’incidente e la rimozione del mezzo hanno causato rallentamenti al traffico sulla strada in direzione di Gonnosfanadiga. Il conducente è rimasto illeso, ma la ruota destra dell’autocarro si è letteralmente staccata dalla struttura meccanica del veicolo riportando gravi danni.

