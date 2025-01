Curioso incidente, per fortuna senza feriti, ieri mattina in via San Nicolò. Una Nissan che proveniva da via San Marco, per ragioni non del tutto chiarite è finita contro il cancello di una casa privata e lo ha parzialmente divelto.

Sul posto sono intervenute subito una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale per effettuare i rilievi, oltre a un’ambulanza, che però non ha avuto bisogno di caricare l’automobilista.

