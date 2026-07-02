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Calasetta
03 luglio 2026 alle 00:35

Sfogo social del sindaco: nuovo scontro 

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Si accende il confronto politico a Calasetta. Al centro della polemica un post pubblicato dal sindaco Antonello Puggioni che, dopo un periodo di silenzio, è intervenuto sui social per rispondere alle critiche ricevute, denunciare «il clima di insulti e invitare cittadini e turisti a un confronto diretto. Vi aspetto tutti i giorni in Comune, nel mio ufficio, oppure in aula consiliare e, se non basta, in piazza», scrive il primo cittadino, che dice di voler spiegare le difficoltà che l'amministrazione sta affrontando. Ha poi precisato, fuori dalle pagine dei social, «è la mia pagina personale, scrivo ciò che voglio e non devo rendere conto a nessuno. Invito tutti a non disprezzare Calasetta ma ad amarla».

Parole che hanno provocato l’immediata replica del gruppo politico riconducibile all'ex sindaca Claudia Mura. In una nota diffusa sui social, l’opposizione definisce il messaggio del sindaco «uno sfogo vittimistico» privo di risposte concrete, soprattutto in relazione alla situazione della spiaggia di Sottotorre, tema al centro del dibattito nelle ultime settimane. «Non c’ è nessuno scontro con l'attuale amministrazione - ha detto a microfoni spenti Claudia Mura - che è sicuramente molto più presente sui social di noi, forse troppo?, ma che dopo 2 anni non ha ancora dimostrato con gli atti quanto promesso. Sembra che navighi a vista, inseguendo gli umori e le richieste del social, e questo sta generando un livello di incertezza e preoccupazione diffusa. Oggi in paese si respira un brutto clima, un malcontento diffuso ed una sempre e crescente necessità di chiarezza e trasparenza, oltre che di programmazione e certezza dell'azione amministrativa».

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