Sfirs, incontro sul sostegno alle imprese 

Il rallentamento del credito alle imprese deve far sì che finanza pubblica e privata trovino le soluzioni. Oggi, alle ore 9.30, il T-Hotel di Cagliari ospiterà l’evento “La finanza trasforma il territorio. L’impresa al centro”, promosso da Sfirs. insieme alla Regione.

L’appuntamento, aperto dal vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, segna l’avvio del nuovo percorso strategico della finanziaria, che punta a rafforzare il proprio ruolo di leva tra finanza pubblica e privata in una fase caratterizzata da un forte rallentamento del credito alle imprese. Sfirs illustrerà le direttrici del nuovo corso, orientate a una maggiore vicinanza ai bisogni delle aziende.

Il programma della giornata si articolerà in tre panel: il primo offrirà una lettura dell’economia regionale e delle principali tendenze macro-finanziarie; il secondo sarà dedicato agli strumenti finanziari della Regione e alle politiche a supporto del sistema produttivo; il terzo approfondirà le opportunità della finanza alternativa, con focus su minibond e nuove soluzioni fintech.

L’evento è aperto a imprese, professionisti e stakeholder interessati a conoscere le prospettive e le nuove opportunità della finanza regionale per lo sviluppo della Sardegna.