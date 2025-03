Sfirs, Chironi dovrà risarcire 266mila euro 

«Dagli atti di causa, emerge, sia la volontà dell’evento dannoso, sia che la produzione del danno è stata dolosamente voluta dal signor Tonino Chironi, che ha intenzionalmente nascosto sia di aver presentato domanda di pensione, sia, successivamente, il proprio status di pensionato con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2021». Con questa motivazione la Corte dei Conti della Sardegna ha condannato il 72enne presidente della Sfirs, originario di Orani, a risarcire l’istituto di credito della Regione con 266.538 euro, soldi che il numero uno della banca pubblica avrebbe incassato per circa tre anni, nonostante fosse formalmente in quiescenza.

La sentenza

«La condotta contestata», si legge nella sentenza della Corte presieduta dalla giudice Donata Cabras, «è indubbiamente connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un’azione contra legem (contraria alla legge, ndr) tradottosi nell’induzione in errore della società per l’indebito conseguimento degli emolumenti in contestazione». I pm erariali ritenevano che il professionista non avrebbe più potuto percepire l’indennità di 90 mila euro l’anno a partire dal 2021, visto che una norma statale vieta espressamente di sommare la pensione di anzianità con indennità pubbliche (salvo non siano per cariche elettive, come ad esempio quelle riconosciute a parlamentari, sindaci o assessori). La Sfirs, infatti, è una società in house della Regione e dunque ritenuta un Ente pubblico a tutti gli effetti. Nel procedimento davanti alla Corte dei Conti è stato difeso dall’avvocato Francesco Cocco Ortu che ha dato una diversa ricostruzione dei fatti provando ad escludere il dolo. Il Collegio sindacale dell’istituto di credito non si sarebbe accorto dell’età da pensione del presidente, anche perché nel curriculum non compariva la data di nascita. Depositata la sentenza, il presidente della Sfirs può ora ricorrere in appello a Roma.

Richiesta dimissioni

Immediato l’intervento della presidente della Regione, Alessandra Todde, e dell’assessore al Bilancio e Programmazione, Giuseppe Meloni, che hanno chiesto le dimissioni del numero uno della banca regionale. «A seguito del pronunciamento della Corte dei Conti sull’operato del presidente della Sfirs, Tonino Chironi», si legge in una nota, «le strutture della Regione stanno verificando tutti gli aspetti giuridici concernenti la vicenda e l’operato del presidente fino a questo momento. Si ritiene altresì estremamente opportuna la valutazione di un passo indietro da parte del dottor Chironi».