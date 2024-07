Sfiorò una 15enne che giocava a biliardino: il fatto non è reato 

Con ogni probabilità la “toccata” c’è stata, ma potrebbe essere stata involontaria o, in ogni caso, senza l’intenzione di molestare sessualmente la ragazzina che giocava a biliardino. È quanto si può intuire dalla formula utilizzata dal Tribunale per fare cadere l’accusa di violenza sessuale nei confronti di Nicholas Marras, 33 anni di Fluminimaggiore, assolto ieri mattina perché «il fatto non costituisce reato».

Assistito dall’avvocato Fabrizio Bellisai, il trentatreenne è comparso davanti al giudice Luca Melis, dopo la richiesta di giudizio immediato sollecitata dal pubblico ministero alla fine delle indagini. Nell’incidente probatorio la minorenne aveva confermato l’accusa: mentre giocava a biliardino al bar – aveva riferito – avrebbe sentito la mano che scivolava in un gluteo e che veniva tenuta finché lei non si era spostata in avanti. Una scena che era stata vista da alcuni clienti dell’esercizio commerciale e che poi era stata raccontata ai carabinieri dalla famiglia della giovane, anche se non è mai stata formalizzata la querela. In realtà non serviva, visto che il reato di violenza sessuale su minori è procedibile d’ufficio.

In udienza preliminare il difensore Bellisai ha chiesto il rito abbreviato, dimostrando poi che non vi era alcun in intento di molestare sessualmente la ragazzina. Da qui l’assoluzione: «perché il fatto non costituisce reato». Per comprendere la ragione bisognerà attendere le motivazioni della sentenza tra 90 giorni.

