Sfiorato il dramma durante l’assemblea alla Portovesme srl 

Erano passate da poco le otto quando è iniziata una delle riunioni più tese di questa vertenza che mette a rischio, tra Portoscuso e San Gavino, quasi 1.500 posti di lavoro. La serata precedente si era chiusa con un documento stilato dal coordinamento sindacale che ha deciso lo stop del blocco al bilico sud che, per due giorni, ha impedito l’entrata e l’uscita dei mezzi dalla fabbrica. Fine, in sostanza, della prova di forza che aveva impensierito l’azienda al punto che l’amministratore delegato aveva lanciato l’allarme al Prefetto: «Senza l’ingresso dei materiali necessari all’impianto Waelz – aveva spiegato Davide Garofalo – la fabbrica si ferma». Un rischio che il coordinamento sindacale ha deciso di scongiurare scatenando lo scontento di chi, per due giorni, ha tenuto duro sapendo di rischiare tanto. «Ma se si fanno entrare i materiali fondamentali per l’attività produttiva – ha spiegato ieri Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil per la Sardegna sud occidentale – la società interrompe le attività di caricamento delle galene e la nave non lascia gli ormeggi. È un piccolo passo. Lo stabilimento non deve fermarsi, la lotta mira all’esatto opposto». Salvatore Vincis, segretario territoriale della Cisl ha puntualizzato: «Salvare i posti di lavoro è l’obiettivo comune, anche se ci sono posizioni diverse. Ecco il perché di questa scelta».

Portoscuso. «Abbiamo seguito il suggerimento del sindacato, in pochi abbiamo fatto un’azione forte, bloccando la fabbrica, rischiando tanto. Ora si fa un passo indietro che proprio non accettiamo perché in mano non abbiamo niente. E non permettiamo a nessuno di dire che siamo noi, con il blocco, a mettere a rischio il futuro della fabbrica, Pretendiamo correttezza e ci meritiamo le scuse di tanti». Un lungo accorato discorso, scandito dagli applausi, poi il malore, dopo due giorni di lotta senza un’ora di sonno: si è temuto il peggio, ieri mattina alla Portovesme srl, quando un operaio di 58 anni, Mario Cireddu, è crollato sotto il peso di una tensione che sta diventando insostenibile e che ha rischiato di spaccare il fronte sindacale. Poi l’appello all’unità e la decisione di fermare il blocco. In serata l’azienda ha incontrato a Roma la sottosegretaria Bergamotto: la riunione è stata aggiornata a lunedì quando ci saranno anche i vertici Glencore.

Inviata

La riunione

Il malcontento

Ma l’accordo lascia tanti – e gli operai lo hanno sottolineato con fermezza e senza mezzi termini – con l’amaro in bocca: in ballo c’è troppo da perdere. Eppure «anche se la situazione è chiara a tutti – ha detto Renato Tocco, segretario territoriale della Uilm – con Alcoa abbiamo capito quanto sia complicato combattere con una fabbrica già chiusa e non vogliamo concedere a nessuno l’alibi per dire che lo stabilimento è fermo per colpa degli operai. Dobbiamo fare un passo indietro e stare uniti». Unità è stata la parola più ripetuta nei diversi interventi dei sindacalisti, anche in quello di Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil (la cui firma mancava nell’accordo della sera prima): «Pur non condividendo la scelta di interrompere il blocco – ha detto – l’unità del fronte dei lavoratori non si deve rompere. Insieme dobbiamo pretendere il riavvio degli impianti». Dunque l’invito alla lucidità: «Fermare il blocco non è un fallimento – ha detto Fabrizio Floris, delegato rsu Filctem Cgil – la nostra prova di forza ha mostrato all’azienda che non siamo disposti a cedere». Parole che non hanno convinto parte della platea dove tra gli interventi in tanti hanno palesato la delusione «per un passo indietro troppo rapido senza che ci sia nulla sul piatto».

L’incontro

A tarda sera è stato possibile sapere che al Mimit sono stati approfonditi i temi già affrontati venerdì scorso ed è stato deciso di aggiornarsi a lunedì, quando arriveranno anche i vertici della Glencore: «Devono fare chiarezza – ha detto ieri il presidente della Regione Christian Solinas – e dichiarare apertamente quali sono le loro reali intenzioni sugli stabilimenti di Portovesme e di San Gavino».

