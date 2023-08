Sfiorati i 14.000 abbonamenti per il ritorno in A 

Uno stadio tutto rossoblù, grazie a una campagna abbonamenti da record assoluto alla Domus. Si è chiusa ieri sera la possibilità di sottoscrivere la tessera per assistere allo stadio alle 19 gare in casa del Cagliari nella prossima Serie A, con numeri impressionanti: oltre 13.500 abbonati, poco sopra l'85% della capienza massima dell'impianto (settore ospiti escluso).

La scelta

Un entusiasmo eccezionale, dato dalla promozione di due mesi fa a Bari e non solo, che ha superato ogni aspettativa iniziale: motivo per cui il presidente Tommaso Giulini, a fine luglio, ha voluto premiare la vicinanza dei tifosi non mettendo un limite agli abbonamenti, scelta in controtendenza rispetto ad altre società e che ha portato a rinunciare a introiti sicuri in determinate partite. Ed è presumibile che, di conseguenza, i prezzi per i pochi biglietti rimasti per le singole gare (nei settori Distinti Centrali e Tribuna Centrale) non saranno economici, in particolare nei big match a cominciare da quello con l'Inter di lunedì 28, per il quale la vendita partirà a ridosso dell'avvio del campionato.

La corsa

Da quando il Cagliari è nello stadio attuale, 2017-2018, mai si erano raggiunti numeri del genere. Il record precedente – polverizzato già dal 23 luglio, secondo giorno di vendita libera – era di 10.700 abbonati nel 2019-2020, di poco sopra i 10.570 del 2018-2019. Nel primo anno dopo aver lasciato il Sant'Elia, invece, erano circa 8.500 e nello scorso campionato 7.019 (a seguito di due anni senza abbonamenti a causa della pandemia), il dato più basso complice la retrocessione ma che non ha certo impedito di avere spesso il tutto esaurito, soprattutto nella parte finale del torneo. Già dall'apertura della prelazione c'è stato un afflusso imponente, con oltre il 90% delle tessere confermate nella prima fase. Numeri poi più che raddoppiati nella vendita libera, con le due curve esaurite assieme ai Distinti Laterali. E dal 28 agosto la Domus sarà un catino riempito quasi sempre in ogni ordine di posto.

