«Sfiorata un’altra tragedia, solidarietà a Catte» 

I sindacati di Polizia sono stati tra i primi a esprimere solidarietà all’agente ferito a Nuoro, «dove è stata sfiorata un’altra tragedia. Fin dai primi istanti siamo stati vicini al collega e amico Nicola, cui esprimiamo la più totale solidarietà anche per il valore ancora una volta dimostrato da un poliziotto, eroe di tutti i giorni, che si è preoccupato più dell’incolumità dei privati cittadini che della propria». A parlare è Vincenzo Chianese, segretario generale di Es polizia.

«Apprezziamo la concreta testimonianza del Questore Alfonso Polverino, che ha voluto far sentire personalmente la sua vicinanza al collega andando a trovarlo in ospedale» fa eco il segretario provinciale Giovanni Cabras. «Solidarietà e vicinanza al collega ferito e a tutti i poliziotti di Nuoro. È l’ennesima dimostrazione dei rischi a cui quotidianamente sono esposti donne e uomini in divisa», dice il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese. Parole di solidarietà all’agente anche dal deputato di FI, Pietro Pittalis: «Vicinanza e solidarietà all’agente ferito a Nuoro, augurandogli una pronta guarigione, al questore e a tutti gli agenti di Polizia della questura di Nuoro, che ogni giorno lavorano per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini». Dal gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale «massima vicinanza e solidarietà al poliziotto ferito e ai suoi familiari estrema gratitudine» ma anche «preoccupazione, per il conflitto a fuoco in pieno centro a Nuoro». (

