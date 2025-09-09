VaiOnline
Affari tuoi.
10 settembre 2025 alle 00:24

Sfiora il maxi premio e vince 33mila euro  

Aveva scelto il “pacco” giusto, quello da 200mila euro, il secondo premio nella scala di Affari tuoi (il primo è da 200mila euro), il programma condotto da Stefano De Martino su Raiuno. Ma Romina, cagliaritana di 49 anni che ieri è stata la protagonista dello show preserale, ha accettato l’offerta del “dottore”, che aveva messo sul piatto un assegno da 33mila euro per lasciare il gioco.

La concorrente sarda ha giocato accompagnata dal fratello Riccardo, di 53 anni, e inizialmente aveva scelto il pacco numero 17, che conteneva zero euro, ma poi aveva cambiato con il numero 18, che nascondeva 200mila euro. Romina però dopo l’ultima offerta del “dottore” aveva già accettato i 33mila euro. L'oggetto misterioso della serata era la riproduzione della maschera dei Mamuthones, tipica del folklore sardo.

