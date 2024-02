Sfilate, zeppole e gare: impazza il carnevale 

Dopo il successo della sfilata di carnevale di giovedì - organizzata dalla Pro Loco e il Comune - domenica 11 febbraio si prosegue con l'appuntamento di Cada Die al teatro Si 'e Boi. Mentre domenica 18 spazio al “Carnevale dello sport” dalle 17: in programma gare in maschera di atletica leggera e sport vari, con premi per tutte le categorie. A seguire la “Gara delle auto spente-spinte” con equipaggi formati da un pilota e quattro atleti che provvederanno a spingere le automobili. A fine manifestazione zeppolata in via Bezzecca.

RIPRODUZIONE RISERVATA