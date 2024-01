Sfilate e carri allegorici, torna il carnevale nelle strade cittadine 

Ritornano quest’anno i festeggiamenti del carnevale. Si preannuncia una data ancora in forse, quella del 17 febbraio, per la festa in maschera più colorata dell’anno.

È stato pubblicato ieri il bando, al fine di organizzare una giornata di festa, tra sfilate di spettacolari, carri allegorici, locali e provenienti da diversi comuni, gruppi di maschere. «L'obiettivo è, come dal 2017, creare un carosello coloratissimo, tra divertimento e ironia - dice l’assessora alle Attività produttive, Roberta Serrenti - nell’affascinante atmosfera della nostra meravigliosa isola. Sono felice del ritorno di questa spettacolare iniziativa che ha un grande valore simbolico per la nostra comunità. L’idea è quella di offrire agli antiochensi e ai visitatori una giornata di grande festa gratuita in grado divertire, stupire ed aggregare come è stato fatto negli anni che hanno preceduto la pandemia, sempre con grande partecipazione di pubblico». Grazie a un palinsesto ricco di eventi che permette di vivacizzare il centro e sostenere l’indotto economico. È previsto il coinvolgimento delle associazioni, dei commercianti e della cittadinanza.

