Sfilate di Carnevale, via al conto alla rovescia «Si torna ai vecchi fasti» 

Il Carnevale cagliaritano conta i giorni per la prima grande sfilata. Già in queste settimane il tipico ritmo della ratantira, dato a suon di tamburi, si è potuto sentire nelle principali strade del centro con le prove delle associazioni partecipanti. Si ripeteranno anche nei prossimi giorni, in attesa dei tre eventi principali: la ratantira parte giovedì 8 col Carnevale nei quartieri, poi domenica 11 l'evento chiamato Carnevale in famiglia e infine martedì 13 l'attesa conclusione col rogo di Re Cancioffali. «Si torna ai vecchi fasti», anticipa Matteo Putzu dell'Acs Senza Confini, coordinatore dell'evento per il 2024. «Il carnevale tradizionale, per noi associazioni storiche, è un qualcosa a cui teniamo molto: è come la settimana santa e Sant'Efisio». Una manifestazione ripresa l'anno scorso, al termine dello stop di due anni per la pandemia, dopo la ripartenza nel 2017.

Il programma

Non ci saranno i carri come ai vecchi tempi, ma la ratantira e le sfilate con maschere, tamburi, grancasse, balli e tutto l'occorrente per rispettare la tradizione. La prima, quella di giovedì grasso, inizierà alle 17 dal Bastione e, scendendo da via De Candia, proseguirà col giro nei quattro quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova. Domenica 11 si replica dalle 17.30, con il via da piazza Garibaldi e il percorso che tocca le vie dello shopping per arrivare sino a piazza Yenne. La tradizionale chiusura del martedì grasso avrà la partenza nel Corso alle 18: via Manno, piazza Costituzione, via e piazza Garibaldi per poi risalire fino a via Garibaldi, scendere da via Manno in piazza Yenne e, attorno alle 20.30, il rogo di Re Cancioffali nel campo di via Santa Margherita.

I partecipanti

Saranno circa 700 le persone che faranno parte del Carnevale cagliaritano per il 2024. A coordinare l'evento è la storica associazione Acs Senza Confini Rione Marina, assieme al Comitato quartiere Villaggio Pescatori (che, a Giorgino, organizzerà la festa della Pentolaccia domenica 18 febbraio) e a tre gruppi invitati. Si tratta di Sa Ratantira Casteddaia, composta da diversi ex componenti Gioc, dell'associazione Tuvumannu e del gruppo Viking. «Le ratantire sono formate da ragazzi e adulti: spesso è una caratteristica tramandata di padre in figlio, ma abbiamo pure persone nuove», ricorda Putzu. «Ringraziamo il gruppo di Tuvumannu, che viene a sfilare con le associazioni tradizionali. Stiamo procedendo per risolvere delle questioni burocratiche, poi riporteremo il Carnevale in città».

